美國總統拜登5月23日在日本東京被記者問到，美國不想在軍事上介入烏克蘭衝突，如果真的走到那一步，你願意以軍事介入協防台灣嗎？拜登斬釘截鐵地說：「是的。這是我們做出的承諾。」否則，這將成為另一個類似於在烏克蘭發生的行動。

這是拜登從去年8月以來第3次說過類似的話。媒體宣稱這是美國支持台灣最有力的公開聲明，改變美國歷届政府對協防台灣戰略模糊的立場，轉向戰略清晰。

不過，比拜登還要堅定，口氣更強硬的是小布希總統。2001年4月他在美國廣播公司專訪中被問到，如果中國攻打台灣，美國是否有義務協防台灣？小布希說：「是的，我們會這樣做…中國必須瞭解這點。」記者又問，美國是否動用「軍事的全部力量」協防台灣？小布希說：「會不惜一切，幫助台灣自我防衛。」但是這能說明小布希的對台協防言論是戰略清晰嗎？應該不是。

那麼什麼是戰略清晰？所謂戰略模糊或戰略清晰，不在於定義，而是美國協防台灣力道强弱的一個過程，它需要言論支持，更取决於環境背景、形成要素、戰略目的與實際作爲等條件，有一定的協防機制。條件改變，協防的力道也隨之調整。模糊與清晰是相對的，互相轉換並同時存在。過程的本身就包含協防力道的强弱，不能用字面上的二分法來作區分。

比如小布希對台協防的言論。背景是2001年中美軍機南海擦撞事件，形成要素單一，並未出現美中戰略利益結構性衝突。拜登的歷史背景則大不相同，它是在美中大國競爭逐漸白熱化的環境背景下形成，並且在3個形成要素激盪下使美中大國競爭態勢將持續很長時間，決定雙方國力消長，以及重塑世界權力版圖。

首先形成拜登協防台灣的第一個要素，是中國的擴張與威脅正在撼動區域安全與國際秩序。美國白宮今年2月公布《印太戰略》指出，中國正結合其經濟、外交、軍事和技術力量，在印太地區尋求勢力範圍，意圖成爲世界上最有影響力的强國。中國的脅迫和侵擾遍及全球，但在印太地區最爲尖銳，包括對台灣日益增長的打壓。

今年3月美國國防部向國會提交2022年《國防戰略》情况說明書，這是五角大厦首次把《核態勢評估》與《飛彈防禦評估》納入進行整合性戰略評估，並提出4個國防優先事項，其中2項針對中國：包括應對中國日益增長的多領域威脅，優先考慮中國在印太地區的挑戰，然後是俄羅斯在歐洲的挑戰。美國把中國定位爲最重要的戰略競爭對手。這些都是拜登政府之前，美國未曾遇過的挑戰。

第2個形成拜登協防台灣的要素是俄烏戰爭帶來的經驗教訓。美國若對中國侵台無所作為，將爲印太地區帶來比俄羅斯入侵烏克蘭還要糟糕的局面，因爲中國的威脅是全方位的，美國將吞下更沉重的戰略後果，失去第一島鏈，甚至退出西太平洋。與其到那一步，不如事前對協防台灣發出清晰信號，威懾中國不要誤判形勢。

第3個形成拜登協防台灣的要素是重振盟邦的現實需要。美國協防台灣將運用集體力量，從雙邊到多邊，如美日安保、美英澳3國聯盟到四方安全對話。若協防對象不夠清晰，協防行動如何展開？基於美日對協防台灣有足够的戰略清晰，才能在去年底就台灣出現突發事態制定新的美日聯合作戰計劃草案。美國與多邊聯盟也有同樣的需要。

下一步要看實際作爲。今後美國協防台灣能發揮多大的力道，時間會給出答案。（作者為資深媒體人）

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