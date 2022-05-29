美國國務卿布林肯對中國政策長篇演說發表後，遭到陸方駁斥。大陸國務委員兼外長王毅直言美方的「世界觀、中國觀、中美關係觀」出現嚴重偏差，大陸外交部發言人華春瑩更是連發11條推特，以質疑語氣逐項回應布林肯演講的主要觀點。北京以鬥爭思維主導處理對美關係，看來要「宜將剩勇追窮寇」，讓美方親自嘗到對中戰略轉向失敗的苦果。

持平而論，布林肯的這篇演說較川普政府及拜登執政初期，對北京的口氣已經緩和不少，但「以競爭界定美中關係」的核心戰略考量未有本質改變。首先，拜登剛上台時提出的「競爭、合作、對抗」的三分法，此時已經被「競爭、合作、競賽」所取代，同時提出「投資、協同、競爭」的三大方向，雖然口頭上不再提對抗，並重申避免衝突，但「競爭」主軸更得到凸顯。陸方早前曾提出反對以競爭定義中美關係，顯然美方沒有做出任何讓步，這也是北京高調抨擊布林肯演講的最主要原因。

其次，拜登在近兩次美中元首視訊會上表達的「四不一無意」立場，貫穿在布林肯這篇演講的字裡行間，包括台灣最關注的「不支持台獨」，聯繫到近期台灣未能加入「印太經濟架構」、外交部長吳釗燮表示「不尋求正式獨立」、台灣參加WHA僅獲得美方象徵性支持，這些現象反映出，美方終於正視北京有關「沒有落實好『習拜會』共識」、「虛化和掏空一中原則」的關切，美中在台海議題上已經逐漸形成不觸碰紅線、避免爆發直接衝突的默契。接下來台海能否在平安無事的基礎上促進和平，取決於蔡政府能否收斂「抗中」、善意恢復兩岸民間交流、杜絕台海「代理人戰爭」。

相較於布林肯演講中涉台論述打「安全牌」、沒有意外，他在提及新疆、香港、西藏問題時仍然毫不客氣。此時正值聯合國人權專員訪問新疆、香港回歸中國25周年的敏感時間點，再加上大陸嚴格防疫引發內部民意壓力和經濟困境，美方此時高調就人權議題發聲，必然會招致北京重話回擊。王毅回應布林肯時強調「中國共產黨的堅強領導」，華春瑩在推特中援引「95%以上中國民眾支持中國政府」的民調，都能看出既然美方以意識形態競爭對中國社會喊話，中方就拿出「奉陪到底」的強硬姿態。

不過，布林肯這篇演講釋出的最「積極」訊息，無疑是對美中經貿關係的表態鬆口，為後續撤銷關稅、美國中概股審計等具體問題做出鋪墊。這也是為什麼陸方在言詞批判之餘，也留下迴旋空間的原因。例如，華春瑩在回應布林肯的最後一條推特中表示「準備朝合作共贏的方向努力」，《人民日報》亦期待美方「以實際行動推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道」。這些都是北京對美「鬥而不破」的訊號。

布林肯對中政策演說話音剛落，總統拜登就在美國海軍學院暗示美中關係是「民主與專制之爭」並再度捆綁中俄。而拜登亞洲行之際，中俄戰機在東北亞聯合巡航，無疑會促使印太「小北約」的加速成軍。實際上，美方所設想的競爭「護欄」，何嘗不是美版的「鬥而不破」？一旦雙方都把「鬥」視為上策，任何護欄都是脆弱而徒勞的。

（作者為智庫研究員）