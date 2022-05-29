美國國務卿布林肯5月26日在華府發表中國政策講話，強調「一個中國」政策沒有改變，美國不尋求新冷戰，也不想孤立中國。不過他也承認，美國無法改變中國的行為，但可以塑造中國周邊的戰略環境，來限制中國漸具侵略性的對外行動。

以布林肯的講話為基礎，鋪開中國的周邊戰略環境，可以發現整個亞太都是美中博弈的大棋盤。從東北亞到東南亞，從東海、台海、南海到南太平洋，一齣齣外交大戲輪番上演。5月中旬美國剛結束與東協的峰會，拜登就飛到東北亞推出「印太經濟架構」（IPEF）、舉行「四方安全對話」，一連串緊湊的外交行動，襯之以北韓的導彈試射與中俄轟炸機的聯合演訓，外交角力從東南亞一路交鋒到東北亞。現在正在上演的則是南太平洋。

就在布林肯發表中國政策講話的同一天，中國外長王毅到了索羅門群島，這是王毅南太島國8國行的開始，他從5月26日至6月4日到索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等8國進行正式訪問，對密克羅尼西亞聯邦進行「雲訪問」，同庫克群島總理兼外長、紐埃總理兼外長舉行視頻會晤，並在斐濟主持召開第二次中國──太平洋島國外長會。

據法新社獲得的文件，中國希望與10個太平洋島國達成一項涵蓋氣候變遷、發展、安全和資料通訊合作的區域性協議。中國將向南太平洋10個島國提供數百萬美元的援助、自由貿易協定的前景及進入中國市場的可能性，並將培訓警察部隊並參與當地的網絡安全。中國和太平洋島嶼之間的航班將增加，北京將任命一名區域特使，同時培訓年輕的太平洋外交官，並提供2500個政府獎學金。如果協議通過，勢必將成為中國在該地區尋求擴大影響力的重要轉折點。西方一些評論認為這些項目顯然比過去撒錢做基礎建設的做法細緻許多。

南太平洋一向被視為美國的勢力範圍，由澳洲分管。但澳洲之前對南太國家姿態過高，早已引起當地國家不滿。直到索羅門與中國大陸簽訂安全協議後，澳洲才警覺要趕緊亡羊補牢。所以王毅一動，宣誓就職才3天的澳洲外長黃英賢就立刻於同一天從東京直飛斐濟，在太平洋島嶼論壇祕書處發表演講，強調澳洲新上台的工黨政府將為太平洋國家氣候保護所需的基建提供更多資金，為這些國家的公民移民澳洲、在澳洲工作提供更廣泛的途徑。

當然，南太平洋久為美國勢力範圍，中國勢力也不可能完全取代美澳，但美澳勢力明顯已有了破口。同樣地，美國要從中國周邊把東南亞國家拉過去也不容易。美國推出IPEF，希望與以中國為核心的RCEP一別苗頭，但印尼參加IPEF啟動後，旋即呼籲相關國家要儘速落實RCEP；連和美國走得近的新加坡與韓國也表示IPEF要有包容性，不應特別針對中國。可見美中雙方在區域的拔河才剛剛開始。

布林肯提出投資、結盟、競爭為塑造戰略環境的三個戰略。美國提出的經濟誘因夠不夠，是不是區域國家想要的，在宣示不要求區域國家選邊的情況下如何結盟，都將直接影響到這場博弈的最終勝負。

（作者為東吳大學政治系教授）