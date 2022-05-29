預料在中共黨史將占一席之地的二十大即將在秋天召開，中共總書記習近平毫無懸念將走向第三屆任期。惟從海內外謠言紛起，既談「習李之爭」，也談「習江鬥法」，顯示確有個別派系利用傳媒放空氣，企圖影響二十大走向。儘管這對大局無礙，但也反映受堅持「動態清零」影響，大陸經濟已到臨界點，且多少影響二十大的氛圍。這半年內經濟能否有起色？國務院不斷推方案能否收效？不僅關係習近平的布局，也影響大陸走向。

距中共二十大召開不到半年，北京高層各項準備已緊鑼密鼓地展開。2017年中共十九大後新華社曾發文談到，當年4月中起至6月底，總書記習近平找了57人「談話調研」，涉及黨政高層、中央軍委及黨內老同志，中南海高層召集十八屆中央委員談話涉226人，中央軍委約談32名正戰區軍官。對人事甄補，中共十八大前慣用的「會議推薦」已畫下休止符，既避免前重慶市委書記孫政才類似的會前買票貪腐，也讓權力更集中。而隨著半數以上省委書記、省長的調任完成，如今僅剩京津滬渝四大直轄市及廣東等地，或許全案將在7、8月北戴河辦公後就定案。

除習近平確定連任外，是否遵循黨內傳統「七上八下」原則，是觀察點。按傳統，7常委中的人大委員長栗戰書、副總理韓正將卸任；總理李克強任滿兩屆將離任。換言之，除這3人異動外，其他常委因未屆齡勢將留任。

李克強若留常委，勢必掌人大委員長，排名進階第二。因國務院第一副總理韓正卸任，排名二、四的孫春蘭、劉鶴也到齡離任，因此遺缺或由排名第三的副總理胡春華接任。

惟另有一說，1955年生的政協主席汪洋未屆齡，有機會掌國務院。這都基於習近平依「七上八下」原則安排，但別忘了習在十九大時曾說，「黨和國家領導職務不是鐵椅子、鐵帽子，符合年齡的也不一定當然繼續幹下去，要能留能轉，能上能下。」

7常委是否恢復江胡時期的9常委，安排下一代接班人入常歷練，也受外界矚目。一旦如此，高齡74的王岐山全退後，習不是不可能恢復十七大往例，甄補第六代接班人接國家副主席暨軍委副主席，一如習當年接班態勢。至於25名政治局委員近半數到齡，誰留誰轉、誰上誰下，只能等二十大見真章。

但二十大前要解決的是經濟難題。如今李克強已跳上第一線，繼23日國務院推出33項穩經濟措施後，25日再辦10萬人「穩住經濟大盤電視電話會」，藉此保企業、穩就業、救經濟。但重點還在「動態清零」是否出現「2.0版」，以解套疫情與經濟間的平衡點。

過去對大陸發展一向樂觀的北大教授林毅夫，如今以罕見的「雪上加霜」一詞形容現況，經濟形勢重創可見一斑。二十大前如何救經濟，無疑將影響總體布局。

（作者為資深媒體人）