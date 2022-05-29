近日我國防疫亂象四起、民眾人心惶惶，蔡政府除大撒幣投入8400億預算，不斷自誇「超前部署」、「Taiwan can help」外，現實是人民仍為高齡者、兒童是否超額死亡擔憂，家長疲於奔命搶疫苗，醫療量能瀕臨崩潰，更甚者因邊境持續關閉，還需延長紓困救經濟，我國疫情何時能撥雲見日遙遙無期！兩年多來除了「口罩外援」，防疫「超前部署」宛如海市蜃樓，蔡政府說到卻永遠辦不到。如今彭博社（Bloomberg）本月26日公布全球防疫韌性排名，台灣地區5月在53個國家中淪落至倒數第3。

2020年疫情伊始，依《傳染病防治法》成立之中央流行疫情指揮中心，由毫無「公共衛生學養」出身的陳時中衛福部長擔任指揮官，而後《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定：「指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」然而，究竟何謂「防治控制疫情需要」，什麼是「必要措施」均付之闕如，形同空白授權指揮官一把至高無上的尚方寶劍！倘有能力舞劍也罷，但指揮官多的是捉襟見肘之防疫表現。

固然是否頒布「緊急命令」因應嚴峻疫情是總統的權力，但過度膨風顯然是防疫失利的主因，蔡總統在2020年3月自信十足表示：「由於政府『超前部署』，已足夠因應防疫，目前尚無發布「緊急命令」的需求。」筆者隨即以〈當防疫成了一場馬拉松〉提醒蔡政府，防疫必須擬定一套近、中、遠程的完善藍圖，甚至發布「緊急命令」以為因應，尤其不該奢望指揮官萬能！如今事實證明，新冠肺炎實非《傳染病防治法》制定時所能想像，指揮官之高度與職能應涵蓋兩岸、外交、經濟、財政、民生問題，絕非衛福部長「應該」且「有能」一肩擔！

從最初遲未更正之「武漢肺炎」汙名化稱呼、陸生無法回台上學、兩岸人民骨肉「小明」回不了家、台胞受困湖北遲等無專機、持「團聚證」陸配無法回台團聚；而後在攸關國人救命的疫苗採購上，更是從Taiwan can help淪落到Taiwan needs help！陳部長曾在2020年底疫情記者會拍胸脯掛保證：「指揮中心手上有把握的總共將近2千萬劑、總目標一定要超過3千萬劑」，竟在三級警戒時出現該到未到的險境。全民不解，「蔡總統，說好的疫苗呢？」

遺憾的是蔡總統始終不願意調整失靈的防疫隊形，相反地，2021年5月三級警戒、人民苦無國際認證疫苗可打之際，蔡總統竟在疫苗尚未解盲前夕，急著稱「擁有國產疫苗是國家戰略優先項目」，難以想像聽命於總統的衛福部能免於總統的「不當影響（undue influence）」，也難怪曾任審查委員的陳培哲院士直言：「審查最大的困難就是蔡總統」！筆者感嘆，究竟是百姓人命關天重要，還是虛幻的「戰略項目」重要，實在唏噓。

疫苗採購瑕疵不僅如此，當全民深陷疫苗荒危急之際，蔡政府竟是「防疫」不忘「防陸」，將同屬世衛組織認證之BNT疫苗排除在外！上海復星擁有BNT大中華地區代理權是不爭的事實，身為世貿組織WTO會員的我們理應遵守國際貿易基本採購規定，台灣要買BNT向代理商洽購理所當然。然而，蔡政府竟以簡體字包裝便拒絕BNT，最終還是得靠民間捐贈BNT疫苗救火，也讓蘇院長的「雞腿供貨不足說」不攻自破，可見疫苗短缺絕對是人禍並非供貨，連最簡單的疫苗也未能「超前部署」。

其實，不論是疫苗、快篩、防疫保單、學生停課政策反覆等，倘若上至總統、行政院，再到指揮中心、衛福部、內政部、經濟部等均能妥善「超前部署」，監察院、法務部廉政署善盡監督之責，則「防疫之亂」絕對能避免，也能保障國民安全、健康！基此，年底「九合一選舉」及「2024年總統大選」都是「政治產業」主人的人民，從防疫失敗檢討、反思的寶貴機會，倘欲鞏固民主法治，確保國泰民安，人民需要用雪亮的雙眼明辨能真正為民「超前部署」的政府。

（作者為納稅人）