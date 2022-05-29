這一波新冠疫情至今，已造成10歲以下兒童22例重症、10例死亡，確診死亡率10萬分之5，遠高於日本10萬分之0.55、南韓10萬分之0.86，新加坡則為0。眼見兒童確診死亡率如此之高，為人父母者莫不焦慮萬分，社會大眾也深感憂慮，行政院長蘇貞昌不但不覺得慚愧，反而指責網路「很多孩子走了」的貼文是「假訊息」，要求查辦，難怪引起社會強烈反彈，連蔡總統臉書都湧進上萬留言，一片批評聲。

人命當數字 囂張冷血

可能因為近年民進黨選舉屢屢創造奇蹟，國民黨黨產被清算後，只能趴在地上苟延殘喘，民眾黨還不成氣候，加上民意支持度多能維持高檔，即使去年疫情失控一度造成民怨，但疫情過後很快就恢復原狀，因而對政權穩定自信滿滿，蘇貞昌才會如此囂張冷血，認為死10個孩子「不算多」，說「很多孩子走了」是假訊息。

在蘇院長或陳時中眼中，「10」可能只是一個數字，放在每天好幾萬人確診、上百人死亡數字下，並不特別重要，卻忽略了「10」背後代表每一個親人的眼淚與悲痛，無數父母的焦慮與憂愁。更嚴重的是，民眾對這一波疫情政府的表現，憤怒已瀕臨爆發點，「很多孩子走了」事件正好成為引爆點。

這一波疫情台灣爆發最晚，日本、韓國、新加坡、香港都歷經衝擊波，其中新加坡表現最好，確診率與死亡率最低，香港表現最糟，韓國和日本各有千秋，這些國家的經驗與教訓足為台灣的借鑑。民進黨高層早在2月就規畫在4、5月間放棄清零，改採與病毒共存政策，換句話說，指揮中心有充裕的時間，也有鄰近國家足夠的經驗與教訓，可以做好萬全準備，讓台灣疫情軟著陸。

公共衛生背景的前副總統陳建仁在疫情剛剛爆發時就說，只要疫苗覆蓋率夠高、快篩試劑充分、抗病毒藥物充分，重症數及死亡數就可以大量減少。陳建仁意在安定人心，但也等於為指揮中心設下三道防線，只要守好防線就安全無虞，可以與病毒共存。陳建仁言猶在耳，三道防線卻全面崩潰，確診例與死亡數節節高攀，造成社會人心不安。

指揮中心與行政院如何因應危機呢？不外幾個老招，第一，粉飾太平，製造專責病房高空床率假象，企圖把專責病房護病比由現行1:5調高為醫學中心1:9、區域醫院1:12、地區醫院1:15，卻引爆護理人員反彈聲浪，最後妥協以1:7為上限。更不可原諒的是提供假訊息，疫情剛爆發尚未出現太多死亡個案時，陳時中故意忽略台灣尚未出現死亡潮的事實，不斷騙民眾說台灣致死率比鄰近國家低很多。如今單日致死率達千分之1.2，依據《紐約時報》全球疫情軌跡，過去90天台灣致死率為萬分之5.1，隨著確診例在高原期擺盪，致死率勢必繼續提高，專家估計總死亡數將超過1萬人，絕非危言聳聽。

忽視疫情傷害 民心翻轉

第二招就是網軍出征，不准民眾說真話，Netflix宣傳新劇，用劇照配上「風吹日篩還是買不到」文字，卻被網軍指責「暗諷快篩劑缺貨」發動退訂，迫使Netflix道歉聲明，承諾「深自檢討」。藝人郭彥均分享醫護朋友「看到這麼多孩子就這樣走了」貼文，也被網軍出征，郭彥均只得刪文，但蘇貞昌不肯罷休，祭出「法辦假訊息」第三招。他的動機很明顯，不准妄議疫情，卻忘記人民有言論自由的權利。

蘇貞昌是連戰1997年卸任閣揆後，25年來任期最長者，可能因而志得意滿，陳時中則活在民進黨為他精心打造的防疫英雄光環中，希望能為民進黨取得垂涎已久的首都市長職位，進而為2024年民進黨勝選奠定基礎，但他們都忽略了這一波疫情對民心所造成的傷害。

台灣民意基金會5月調查，民眾對陳時中防疫表現評分平均59.53分，4月是70.22分，「鐵粉」流失14.8%，約286萬人。美麗島電子報即將公布最新調查，吳子嘉透露，陳時中全國滿意度從4月的63.9%跌到48.9%，不滿意度從33.0%上升到47.6%，台北市他的滿意度只有36%，不滿意度58.3%，蘇貞昌滿意度再度死亡交叉，不滿意度48.5%，比滿意度高5.5個百分點。

看來蘇貞昌和陳時中都高估了自己的政治能量，低估了民眾對疫情的恐懼和對指揮中心失能的氣憤。