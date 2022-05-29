權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化，這句話套用在蔡政府，是最適合不過的。從拔管案、不當黨產沒收、觀塘藻礁環評的強渡關山、新聞台之強制關台、美國毒萊豬進口、日本核食開放、到近日防疫的總總爭議，我們看到的都是政府機器利用其上層的絕對權力，霸凌百姓，所謂公平正義，也都只是欺騙選民的口號，但蔡政府做錯事還不准民眾批判，蔡政府更變本加利廣興文字獄來打擊社會反對的聲音！

近日藝人郭彥均發文指出「很多孩子走了」，蘇貞昌就立刻震怒，說這就是不實謠言，還要發動刑事局介入調查！這就是標準的「見笑轉生氣」，更是東廠再現，警總再臨，政府擺明利用國家機器在打壓言論自由！

柯p就直言，人民不能質疑與發問政府嗎？若是孩童的重症狀況不嚴重，為何這幾天全台灣的家長都在冒雨排隊要搶打兒童BNT疫苗，新聞也在狂報導台灣飆高的兒童重症與死亡率？難道蔡政府不能容許任何的質疑，人民就只能歌功頌德、只能高呼萬歲嗎？！

1989年鄭南榕燃燒自己的那把火，震撼了全台灣，也為台灣當時那禁錮的年代，衝出了言論自由的空間，今日台灣民眾可以自由表達個人對於政府的想法，對政策提出不同的意見，都要感謝鄭南榕和許多民主前輩的犧牲。

鄭南榕先生所堅信的就是人民言論自由是受《中華民國憲法》保障，社會應該要有多元的聲音！

但今日的政府卻開始利用國家機器，查緝反對他的聲音，這無疑就是在利用政府權力在打擊異己！其實這樣的做法只是再次凸顯其蔡政府本身的做賊心虛，因為執政無能才需要透過強力打壓民間反對的聲浪！

蔡政府口口聲聲號稱傾聽民眾的聲音，實際上卻是瘋狂打壓言論自由！諾貝爾獎得主索忍尼辛曾說過：「我們知道他們在說謊，他們也知道自己是說謊，他們也知道我們知道他們在說謊，我們也知道他們知道我們知道他們說謊，但是他們依然在說謊。」蔡政府的施政已經走向了威權統治的回頭路，諸多的爭議，更加凸顯出民進黨執政的傲慢！

為了喚醒這個不公義的政府，大家更要鳴鼓而攻之，全台民眾站出來，向蔡政府抗議，全力捍衛自身的言論自由！（作者為社團法人文明人權協會理事長）

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