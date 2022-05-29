近日男星郭彥均PO出與護理友人的對話截圖，其中「小孩越來越慘」、「看到這多孩子就這樣走」引發網友熱議。（圖／陳俊吉攝）

郭彥均及徐小可在臉書上說：「這麼多小孩就這樣走了」，到底3個、7個算多，還是要3萬才算多，是個人主觀的感受，但是陳時中立刻說這是造謠，行政院長蘇貞昌更狠，說造謠要究責查辦。那就來看看誰造的謠比較多、比較大。

從蔡英文、蘇貞昌到陳時中，口口聲聲說超前部署，但是緊急需要時沒口罩、沒疫苗、沒快篩劑、沒隔離病房、沒藥品，比起其他國家嚴重落後；在全球疫情結束之前，居然就臉不紅氣不喘的說，台灣防疫世界第一，結果連續被《時代》雜誌、BBC 戳破牛皮；彭博社的調查裡，台灣防疫韌性是世界倒數第三名。請問這些重大謊言、造謠連篇，是否每項都應該重罰300萬？

蔡英文謊話連篇罄竹難書，所以本人多次公開說她是爛人。蘇貞昌污辱監督他的立法委員，禍國殃民，是最下三濫的行政院長。學弟陳建仁居然說，陳時中是最好的疫情指揮官，真是丟他的老師陳拱北、林東明兩位先輩的臉。如果他們認為這些話是造謠，在罰我之前，請先告發呂秀蓮前副總統，她早就「造謠」說蔡英文禍國殃民，閻羅王會找她算帳，所以請先處罰呂前副總統吧！

當前政府腐敗、濫權、貪污，用全民的納稅錢，收買網軍出征不同意見者。在野黨領袖們一無作為，如同幫兇，也是一群爛人。只許州官放火，不許百姓點燈的政府，看到這個「謠言」，也請來檢舉吧！

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