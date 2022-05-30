一、鄉愁

春雨綿綿，我來到廈門鼓浪嶼八卦樓修復工地採訪，之後又到廈門翰林院採訪該院參與修復八卦樓的院長宴雪飛。這位中年院長，歷史人文知識淵博，他給我講了鼓浪嶼八卦樓業主林鶴壽的故事……

林鶴壽是台灣板橋林家第三房掌門人。其人飽讀史經，工於詩詞，為人瀟灑儒雅，喜交文友，吟詩作賦。1895年6月，因為不願加入日本國藉，林鶴壽隨其伯父林維源一家從台灣內渡廈門鼓浪嶼。林鶴壽和堂兄林爾嘉一樣痛恨日本對台灣的殖民統治，不願當日本的皇民而毅然離開台灣。

來到廈門鼓浪嶼之後，無限的鄉愁，讓他時常彳亍在筆架山麓，「東望故島」，時而「愁裡煙波」觸景傷情，「目極魂飛」……。他經常獨自無聲咽嗚之後，低聲吟唱自己在《菽莊吟社》創作的心靈的歌：「愁裡煙波，東望故島，天外鷺羽如織……幅幅青蒲遙掛席，驀吹去，渺然無跡……目極魂飛，剎那間，神山咫尺」。這種鄉愁之苦，很容易讓人聯想到「花間詞派」鼻祖溫庭筠的《望江南》：「梳洗罷，獨倚望江樓，過盡千帆皆不是，斜暉脈脈水悠悠，斷腸白蘋洲」的那種心腸寸斷之苦痛。

在鼓浪嶼無限的鄉愁中，他回想日據台灣之後，日本殖民統治者欲想在最短的時間裡把每一個台灣人變成日本人，個個學日語，講日本語言。學生上課不可以用漢語與台語。這種種族思想文化領域禁錮，意在切斷中國文化之根，斷我民族之脈！在這種亡國之魂逆境中，才被迫離開台灣來到鼓浪嶼。

而今日，鼓浪嶼那些天天炫耀自己既文明而又富有的美國領事館、英國領事館、德國領事館、丹麥電報樓等等「洋樓現象」，無時不刻地刺激他的靈魂……在鄉愁無解的鼓浪嶼，他決定殺出一條血路來平衡自己巳經嚴重傾斜的心靈一一他要在線條柔美的筆架山麓建造一幢能夠讓洋人們相形見絀的仿古建築「八卦樓」，來回擊洋人日日的挑釁，來撫慰自己的鄉愁。

林鶴壽在鼓浪嶼西麓高地買下一萬多平方米的土地築建八卦樓。此建築由美國人郁約翰設計。郁約翰時任鼓浪嶼救世醫院院長。他借鑒融合了古羅馬、古希臘、阿拉伯和中國古典建築的各種藝術風格進行設計，成為獨特的仿古建築，莊嚴大氣。

八卦樓坐東北朝西南，東南面隔鷺江與廈門相望。地上4層，半地下一層，建築面積3710平方米。房屋高度25.7米；磚混結構，主體平面呈長方型，綜合了四角角樓，四面外廊。正面入口處狐形門廊與大陽台式，沿十字中軸線嚴格對稱造型，整體建築在花崗岩砌築的地下層基座上。在內部空間設計上，最大特點是附有十字通道構成的約十米直徑軸心式大廳。它向上產生通高主穹頂的環狀天井以及環繞著天井而產生的四層透空迴廊。整棟樓共有92根圓拄，把四平八穩的主體建築支撐得極為壯觀恢宏，獨具陽剛之美，成為鼓浪嶼建築中的典範。

林鶴壽的故事，似乎也讓翰林學院宴雪飛院長受到感染，他感概系之地說：「著名歷史學家卡萊爾說一一寧可失去印度的土地，也不願失去莎士比亞」……當年的林鶴壽，可以暫時失去台灣，但是他不願意失去中國人的精神。從他傾注了一生心血的八卦樓修復工程中，我們再次感受到他深邃而又博大的愛國情懷！

廈門鼓浪嶼八卦樓

二、浴火重生

一代橫平豎直皆風骨，撇捺飛揚是血脈的愛國先賢已經仙逝而去了。但是林鶴壽留給鼓浪嶼八卦樓的精神天空，依然燦爛輝煌。人生易老天難老，八卦樓歷盡人間蒼桑之後，轉眼間已經100多歲了。曾經是林鶴壽心靈寄托與自尊的載體，已經在人類物質層面垂垂老矣。

根據鼓浪嶼八卦樓「老態龍鍾」狀況，翰林院（廈門）文博科技有限公司，及時切入對廈門的海洋現象進行調查，認為一一颱風、海霧、酸雨、海潮、海風帶來空氣中的「氯」，對古建築的表層進行腐蝕，加快八卦樓的荷載牆體、梁、柱表層質變，從而產生了不同程度的龜裂、空股現象；而空氣中的化學元素則「乘虛而入」，與內在的酸、鹼相互「勾結合力」，不斷地攻擊、侵襲，這種物理與化學作用的分離過程，致使八卦樓的荷載群體不斷老化，失去抗酸、抗壓力；當物理與化學黏性分道揚鑣時，必定造成整體支撐力度喪失，加快百年古建築的衰敗速度。

北京市文物建設保護設計所參考本土調查研究資料，結合自身的權威史料，寫出知識技術層面的《鼓浪嶼八卦樓修復文本》，在加強防地震保護基礎上，制訂詳細的《結構加固方法》，對牆體、混凝土樓板以及梁、柱，遵循最小水平干預原則，採用剔鑿、掏縫、清孔、灌漿、人工壓縫、鋼網加固、飾面恢復等七大施工步驟，從而有效進行修復，並做到「修舊如原」的完美保護。

所謂的「修舊如原」，是古建築原有的物質層面的「本來真面目」。這種本來真面目的「趣事」，曾經發生在林鶴壽和設計人郁約翰倆人身上。郁約翰把八卦樓的「柱頭」設計成西式「巴洛克式」風格。林鶴壽說，我本來的模樣是「中國式」的！郁約翰說中國式的柱頭是老土。林鶴壽勃然大怒，說：「中國式柱頭是我的根！……懂嗎？…我的根！」郁約翰不置可否地看著林鶴壽。林鶴壽拿筆畫了一個「中國式柱頭」草圖給郁約翰。100多年過去了，八卦樓所有柱子的柱頭都是「中國式」的本來真面目。

林鶴壽「中國式」柱頭，是何等的家國情懷和深邃、博大的精神含量啊！

八卦樓所有柱子的柱頭都是「中國式」的本來真面目

人靠衣裳馬靠鞍，這是一種形態審美語言。八卦樓最後的修復工程是重新製作200副落地「百葉」大門扇和50多副「百葉」窗扇；為什麼呢？因為百年風雨的吹襲，原有的門、窗扇大都損毀了。重新製作並非難事。但是百年前製作門窗的木材都是林鶴壽從東南亞印尼進口的。疫情致使「萬戶蕭條鬼唱歌」局勢。國際供應鏈斷了！這關鍵節點上的「臨門一腳」，讓所有的人都跌破眼鏡。怎麼辦？

傳來建議：國內有儲存一種非洲巴布亞新幾內亞的「剝皮桉」原木可以替代印尼珍木。

熱議不少。關鍵時刻，鼓浪嶼管委會、廈門文博專家、鼓浪嶼八卦樓駐場設計師，北京市文物建設設計所、北京市文物古建工程公司、廈門翰林文博建設設計院等設計專家，就「非洲木材」替代東南亞印尼良木一事，是否有悖於文物原真性進行一場理論與實際探索。眾說紛雲，莫衷一是……但是最後結論是：當代的修復文化是「活態的」，修復保護行為必須依據現實狀況，去除修復原則的「刻板」，鼓勵對保護目標、視野、哲學觀念的演進，以「活態」的原初文化，演變「既有生活」，「復興文化意義」，讓現實生活與當代保護功能價值進行對話；操作上以現狀保持為主，進行局部修改。這也是基於最小干預，可識別原則的科學修復。

像一道光照亮鼓浪嶼筆架山麓，讓八卦樓工匠在山麓之巔臨風長嘯一一完美地完成整體修復工程，讓鼓浪嶼八卦樓重返昔日的「高閣凌天風，奔濤出其下」的風釆！

當代文化遺產保護的側重點已經逐漸從「實物」發展到「人的精神意義」；我們更加讚美林鶴壽的中國心！讚美鼓浪嶼八卦樓的浴火重生！

（作者為廈門文博研究員）