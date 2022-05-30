130天，從好奇到珍惜，一段與你與我的回憶，謝謝你們的出現，讓我有段與眾不同的大學生活。

因緣際會的我認識了陸生朋友，曾經一度的我也想過，他們是交換生，我們感情這麼好，是不是或許我根本不該出現在他們的圈子，又或者他們的交友圈也本不會有我。但後來我發現我錯了，如果有時間去想這麼多的話，何不去珍惜每一天相處的時光。

有時他們會問我：「崑寶，為什麼你那麼喜歡大陸？」我說：「沒有人可以選擇自己的出生，如果因為政治立場、教育制度的原因，導致我與你們無法成為朋友，我覺得可惜遺憾，我只是無偏見的對於我珍惜的朋友去相處而已，我喜歡你們，相對於來說我也喜歡大陸。」

確實，我真感受到了，大家對我的好，也明白了大陸對於台灣的友好。

我認為不能只有大陸人過來台灣交流，相反的台灣人應該要多去大陸走走，我們都應該逃離週遭灌輸的成見，去選擇相信自己眼所見，耳所聞。

我想說的是，有機會不管是否過去做交換生，我都會去大陸親自感受體會那裡的風俗民情 山河風光。

比起校園美景和課堂老師及同學，三宿或許是讓你們也讓我最難忘記的地方，最初一下車在此，最後揮別也在此。而我也是在那蹭了好多晚的602及605，「崑寶，今晚要不過來睡吧」他總是熱情的跟我這麼說。

短短的四個月，從各自獨立寫故事到後來一同創作屬於我們自己的小說。說好了我們會再相聚義大、再見麥當勞的。

離別的鐘聲響起了，是夢境？！是現實？！其實已經不重要了。「每當以為要結束的時候，往往正是另一個開始。」學習是如此，朋友是如此，我們的緣分亦是如此。

道路會一直不停往前走，直到我們次相遇每個地方看見的月光應該是一樣的吧，我想。（劉崑寶）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）