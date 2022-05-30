上周，一位台中29歲的年輕人跳樓自殺，他買賣「穩定幣」TerraLUNA（簡稱LUNA），不幸遇到5月中旬的大崩盤， LUNA在短短四天之內，由每單位70美元崩跌到剩下0.01美元，這位台中青年投入200萬美元最終竟然剩下不到1,000美元，正要起飛的年輕人，難以接受無比慘重財務損失，連自己性命也賠掉了。

台灣涉及穩定幣LUNA的受害者，雖然人數與金額無法統計，卻絕對遠遠超越跳樓自殺的青年，而且存在違法吸金、違法代操、違法放貸等現象。

同樣在5月中旬，許多打著「挖礦機租賃」的虛擬貨幣平台，發生無法出金、虛擬的客服中心突然消失、辦公室人去樓空的逃竄現象，宛如30餘年前鴻源投資、以及往後陸續爆發的地下投資公司崩逃的翻版。差別只是現代版的違法吸金，包裝了絢麗的AI人工智慧虛擬貨幣；還有，因為網路無國界的特性，新世代的金融詐騙找不到主謀、資金匯兌都在金融體系之外、甚至連辦公室都可以虛擬，無法可管、無人可抓、而投資人的損失也難以索償。

除了假借虛擬貨幣的非法吸金，證券交易領域的詐騙也在5月中旬爆棚，國內一直存在「代操虛擬貨幣」的業者，藉著類似投顧老師開班授課，誘騙學員成為代操客戶，或是進行虛擬貨幣放款的金主。由於與TerraLuna鏈結、號稱可以快速將LUNA兌換成美元、且轉換價格穩定在一比一的TerraUST（UST），在去年曾經以年息20％（實務操作均在無法監管的幣圈，利息也另立虛擬貨幣發給）全球吸金10億美元，今年5月原訂再擴大吸金40億美元，年息高達20％的UST也吸引了不少台灣年輕、或是口袋較深的貴婦參與。許多「代操虛擬貨幣」在LUNA崩盤後也帶著客戶的代操資金瞬間消失，又多一群受害者。

虛擬貨幣監管，是各國政府呼籲多年，至今無法落實的未竟事項，5月中旬LUNA與UST引發整個虛擬貨幣的大崩盤，從比特幣、以太幣等龍頭虛擬貨幣、外加提供比特幣等與美元、歐元等法定貨幣快速轉換的「穩定幣」、和架構在虛擬貨幣之上的幣圈專案（ICOs）、以及過去幾個月炒得沸騰的「非同質化代幣」（NFT）集體崩跌，整體虛擬貨幣產品的總市值跌掉36％，損失逼近7,000億美元，許多中小型的虛擬貨幣、NFT也跟LUNA一樣瞬間歸零。LUNA崩盤被稱為幣圈的雷曼事件，如同2008年雷曼兄弟破產引爆全球金融海嘯，LUNA的崩盤也引爆了虛擬貨幣的集體暴跌。

LUNA的崩盤，終於刺激出各國政府的實質金融監管動作，目前看來以美國與韓國動作最具體，而日本、新加坡、歐洲各國則類似台灣，因為出現跳樓、追訴無門的受害投資人，開始蒐集受害者資訊、或者啟動監管虛擬貨幣的計畫。

由於LUNA與UST是由韓國網路工程師Do Kwon（中譯：權道亨）發明，LUNA甚至與合法的電子錢包Chai鏈結，吸引了韓國最大的社群網路、網路銀行集團KaKao、以及多家大型零售商參加，使韓國成為此次虛擬貨幣雷曼事件的重災區，韓國檢察院啟動名為「汝矣島死神調查組」（Yeouido Grim Reaper）的特別偵查組，徹查Do Kwon與他外圍團隊所涉及的非法吸金等金融犯罪，初步統計受害者高達28萬人，已經啟動全面的偵查與賠償集體訴訟。

美國財政部長葉倫上任後，就明確要求國會立法，對虛擬貨幣進行有效監管，避免出現LUNA崩盤造成投資人的損失。財政部去年11月發布《穩定幣報告》（Report on Stablecoins），指出快速膨脹的「穩定幣」，號稱可以穩定的一比一兌換美元等法定貨幣，實際上卻處於無人監管、帳目不透明、負責人無法徵信、往來兌換的對象違背KYC等現行法令等重大缺陷，穩定幣已經成為威脅金融安全的隱患。

LUNA／UST崩盤再度證實葉倫的憂慮，她與美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）5月都在美國國會作證，直言從SEC的角度來看，絕大多數的虛擬貨幣與相關的衍生商品，最終都將毫無價值，詹斯勒警告，虛擬貨幣相關商品最終都會失敗，且會造成投資人難以彌補的損失。

我們的金融監理與相關的檢調機關，應該正視LUNA／UST暴跌所暴露的金融詐騙，一方面，打擊非法吸金與非法證券交易，原本就是金融監理單位的任務，不能讓罪犯穿了虛擬貨幣的外衣就逃離監管；另一方面，強化與美國、韓國相關單位的聯繫，因為虛擬貨幣的監管必然是全球性的，美國帶頭推動的跨國監管，台灣應該要有一定的參與和貢獻。