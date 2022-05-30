我不知道是否具有牙醫背景的指揮官，對數學邏輯觀念十分貧乏？

就拿29日的新增病例人數來說：本土7萬6千餘，境外66；但是本土隔離為3+4，境外卻要7+7，不知指揮官的高中數學是否及格？連基本的比例原則都搞不清楚？

再說了，如何區分商務旅客與非商務旅客？ 是否拿外國護照申請商務簽證的才算？ 那麼持ROC護照入境的台商、乘坐商務艙的返台做生意的台僑，都不能算商務旅客？ 莫非又是外國人就是比本國人高一等？外國人只要關7天，拿ROC護照的卻要關14天？ 難道老外的消費能力、給訂單的魄力，會比台僑高？ 這點，我們請問經濟部的阿花部長，難道會同意陳部長的看法？

總之，這個防疫指揮官已經亂了方寸，也不知應該依據他一知半解的傳染病醫學來做科學決策，還是根據經濟部的振興經濟方案來做政治決策？ 還是根據蔡EE還是蘇院長的指示來辦事？公公婆婆太多，就會陷入父子騎驢的窘境。

日本已經開放入境觀光，也給了疫情嚴重的台灣同樣的待遇，主要是因為台灣人消費能力遠勝過傳播病菌的風險。

唯美日馬首是瞻的蔡政府，看到日本大哥哥與美國大爸爸都開放邊境了，豈可繼續封閉自己，而不鼓勵外國人及僑民踴躍回國觀光消費及做生意？

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