美國國務卿布林肯日前發表對華政策，聲稱「沒有尋求衝突或一個新的冷戰，而是致力於避免這兩點」；並說「美國不謀求阻擋中國做為大國發揮的作用，也不遏止中國增強經濟或提升人民利益」；他還強調「美國沒有要試圖改變中國的政治制度」。這番話多半是老生常談，並無太多新意，表面上似乎相當溫和理性，但看待美國的對華政策，其實重點應該是放在「觀其行」，而不是「聽其言」。

布林肯的這篇講話，原本是要在拜登亞洲行之前發表，因為布林肯染疫而延後。其內容與3月18日拜登跟習近平視訊通話時提出的「四不一無意」大同小異。最大的區別是拜登當時強調「不尋求通過強化同盟關係反對中國」，而布林肯這次卻表明「將加強與盟友及夥伴合作，與中國展開競爭」。

事實上，林肯早就說過中美關係「應該是競爭性的」、「可以是合作性的」、「當必須對抗時則是對抗性的」，換言之，美中之間基本上是以競爭為主軸，不排除合作，但對抗則是必然。

了解這個道理，就可以明白美國講得再天花亂墜，其實都只是企圖站在道德制高點上，為自己遏制中國、打壓中國、圍堵中國的動作，增添合理化和正當化的藉口。就以布林肯揚言美國避免跟中國發生衝突或新冷戰為例。

軍事方面，2021年，美軍在南海維持高強度的對華抵近偵查、穿越台灣海峽、前沿存在、戰略威懾、航行自由行動、演習演訓和戰場建設等行動。據大陸智庫「南海戰略態勢感知」平台統計，2021年美軍大型偵察機空中抵近偵查約1200架次，數次進逼至距離中國大陸領海基線20海里；四個航母打擊群和兩個兩棲戰備群先後12次進入南海，較2020年至少翻了一番；11艘攻擊型核潛艇出現在南海及其周邊海域，共95次演習，12次艦艇穿越台海。此外，美國在戰略、戰術、作戰概念及裝備研發等方面，對華針對性也大幅增強。試問，這些威懾意味強烈的行動，是在避免衝突和新的冷戰嗎？

再就區域安全機制來看，四方安全對話（GUAD）、澳英美聯盟（AUKUS）、印太戰略、美日安保條約，哪個不是美國主導？哪個沒有針對中國？再說，印太經濟架構（IPEF），目的不就是在「有效反制中國不斷增長的影響力」，還標榜「獨立於中國的安排」，試問，這是在避免衝突和新的冷戰嗎？

美國雖然一再重申「遵守一個中國政策」，強調「不支持台灣獨立」，但國務院的網站最近卻公然刪掉「台灣是中國的一部分」與「不支持台獨」的文字；美國派遣來台的軍人逐年增加，軍售的質與量也都相對提升，訪台的官員層級更越來越高；美國政府並且考慮台灣的駐美代表處更名，試問，這是在避免衝突？還是在激化衝突？

說穿了，美國只是以競爭之名對付中國，未來美國在經濟與科技對中國的封鎖與制裁，將會有增無減；在軍事與外交的較勁與對抗，也會持續不斷。其目的就是要盡可能壓制中國，削弱中國的影響力與競爭力，使美國能夠確保世界獨霸的地位。

（作者為資深媒體人）

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