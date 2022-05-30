很有趣，南韓與台灣的政黨名稱頗為類似。台灣有「民進黨」，南韓則有「民主黨」，政黨輪替後，目前成為反對黨。台灣有「國民黨」，南韓則有「國民之力黨」，自尹錫悅總統上任後，即搖身變為執政黨。

南韓是3權分立的民主法治國家，依法內閣閣員不僅不能加入任何政黨，並且在選舉事務嚴格採取行政中立。這個月底即將卸任的國會議長朴炳錫，原屬民主黨國會議員，在2年議長任期內必須脫黨，才能運轉國會議事順暢。無一不是呈現行政、立法、司法的區隔。

近日，被民主黨議員稱為「小總統」、「王部長」的韓東勳備受各界矚目。因為，不僅受到尹錫悅總統的信任，將原先有青瓦台民情首席承辦的人事審核業務，完全移交至檢警處理。尹錫悅說，今後總統辦公室只管國家大政策。

尹錫悅看到，過去文在寅執政5年期間，民情首席的越權與腐敗，因此，決定廢除民情首席室與專責總統夫人業務的「第二附屬室」。尤其，數百萬民眾親自目睹青瓦台的豪華設施後，不僅贊同尹錫悅的新作為，並且對文在寅夫婦在青瓦台關著大門享受奢侈的生活感嘆不已。

不可否認，韓東勳的一舉一動，驚嚇文在寅與民主黨國會議員。韓東勳一上任部長，第一件事是組成針對民主黨一黨強行通過的「完全剝奪檢察官偵查權」是否違憲工作小組，將提請「憲法裁判所」9名大法官釋憲。

不僅如此，文在寅時期被「忠犬」檢察官和法官故意放置在鐵櫃裡積壓的諸多弊案如大型基金詐財等，在韓東勳的手裡即將一一打開。民主黨雖主張是「政治報復」，但一般韓國人認為，總統有罪與庶民同等辦理，才合乎法治精神。

有趣的是，韓東勳在18名新內閣中不僅年齡最年輕，並且「人紅」如旭日，穿的衣服和戴的手錶也跟著一砲「發揚光大」。網站粉絲們，要搶購韓東勳牌的衣服和手錶，讓中小企業製造商突然「發財」，人稱「韓東勳效果」。

韓東勳召回文在寅執政時期，被冷凍，甚至被迫「下放」的檢察官擔任首爾中央地方檢察署檢察長要職等。一方面「補償」過去的「不平等待遇」，另一方面暗示，文在寅與民主黨總統候選人李在明等人必需接受法律制裁。

從27、28兩日的事前投票率來觀，6月1日的南韓全國地方選舉，民主黨敗選似乎已成事實。除了光州和全羅道仍是民主黨的「牢固」地盤外，其他原屬於中立地帶的選民傾向支持尹錫悅新政府現象明顯。

此刻，台灣朝野要正確目睹南韓的政局情勢演變，繼新總統尹錫悅的旋風，韓東勳「颱風」也正在吹起。在在告訴台灣，無論是總統或官員，施政一切以人民為主，才能獲得民心的真理。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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