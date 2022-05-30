蔡英文總統在2016年及2020年就職演說中兩度提出要｢修補社會安全網」言猶在耳，但甫過了520總統就職週年慶，5月29日台中和屏東各發生一件家庭悲劇，蔡總統在未來還有兩年的任期內，希望能真正落實社會安全網的維護與修補，減少這類人間慘劇，不要讓選舉承諾流於文青式的囈語。

2016年3月總統就職前發生小燈泡案，蔡總統5月首度就職典禮上特別指出：｢過去有許多殺人事件讓整個社會震驚，但一個政府不能永遠在震驚，未來必須全力防止悲劇一再發生、強化台灣社會安全網。 」2019年再度發生火車殺警案，鐵路警察李承翰在火車上被患有思覺失調症的鄭姓男子持刀刺殺身亡，2020年5月蔡總統第二任就職典禮上，就「社會安定」面向再次提出「健康防疫安全網」、「社會安全網」兩大面向，強調政府不會忘記社會安定，政府必須要擔起更多責任，來減輕人民的負擔，減少社會的問題，公開承諾：｢接住每一個需要幫助的人。 」

言猶在耳，5月29日台中吳姓女子疑因與母親發生口角糾紛，竟一時情緒失控，持刀攻擊母親背部，經送醫搶救後，仍宣告不治；同日屏東東港一位照顧癱瘓媽20年的許姓男子，與母親雙雙確診新冠肺炎，一時想不開親手將母推下樓身亡，自己也企圖跳樓自殺但獲救。立法委員蔣萬安曾在質詢中指出修補社會安全網需要的是長期關懷訪視、提供完善醫療資源，但台灣的關懷訪視人力始終沒辦法補足，每位訪視員負責的病患竟高達190人。雖然衛福部有注意到這個問題，編列預算補充人力，但按照目前規劃，到2025年僅達到75%，換算下來服務案量比為1：40，仍遠遠不及先進國家標準。

在疫情爆發以來，社工人力更形吃緊，一方面是因為內銷產業及旅遊餐飲服務業因疫情大受影響，導致相關從業人員失業人數攀升，近期物價上漲更加重中下階層經濟上壓力，需要關懷的家庭比以往更多；但另一方面社工及訪視人員因為疫情關係，必須減少面對面接觸，增加訪視關懷的難度。筆者擔心疫情期間政府還提供諸多補助，如果疫情緩和，服務業要恢復元氣並不容易，但相關補助將會收傘，如此一來社會安全問題將會更加嚴峻。

其實不少醫界或社福界人士就曾提出，現代社會中社區連結愈來愈薄弱，過去靠鄰里互助的支持體系已逐漸式微，政府除了將分配資源外，也得思考如何強化、修補市民社會的支持體系，例如鼓勵社區內形成自發性的關懷互助團體。同時這種社區內建立連結的活動也應落實到教育體制中，讓年輕學子的精力與時間集中到在地的社區活動，去實質關懷身邊的人，將有助於加強年輕人社區感與互助意願。

然而6年過去了，類似的家庭與社會悲劇依舊層出不窮，事情發生後政府只能｢一再表示遺憾，然後公開道歉，承諾徹查原因，最後宣示改革」，接下來就是等待下一次社會悲劇再度發生。筆者期待政府真的要把修補社會安全網當作一回事，盡速邀請衛生福利及社會工作團體，徹底檢討找出問題及解決方法，同時公開宣示具體作法，避免下一個家庭悲劇的發生。不要把競選承諾當成只是文青式的囈語。

（作者為退休大學教師）

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