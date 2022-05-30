最近發生許多國際，及各國國內熱點新聞，很少人會關注5月17日美國眾議院情報委員會下屬的「反恐、反情報和反擴散小組委員會」就無法解釋的空中現象（UAP）相關問題舉行聽證會這個事件。然而，這是美國官方一改過去70年對於不明飛行體的封殺、醜化的態度，承認它們的存在，因此這事件有非常重要的意義。它所釋放的信息和影響之一，就是隨著科學技術的飛躍進步，我們知道的越多，卻讓我們發現我們的不足。也許我們必須更謙卑的承認人外有人、天外有天，重新審視人和大宇宙的關系，不再局限和糾著於眼前的世間問題，如人與人，國與國的糾紛。

聽證會的主要參與者是誰？主要的關注是什麼？

小組委員會主席、眾議員安德列·卡森（D-IN）主持聽證會。由於過去幾十年「不明飛行物（UFO）」這個詞被濫用而帶來的包袱，委員會用比較嚴謹而且有客觀觀察和數據定義的「無法解釋的空中現象（UAP）」來取代。關注它對國家安全構成的潛在威脅，並且鼓勵UAP接觸者提供信息，並提供資金以便更多地了解這些無法解釋的事件。

聽證會邀請了包括國防部負責情報和安全的副部長Ronald S. Moultrie，他是五角大樓的最高情報官員，以及海軍情報局副局長Scott Bray作證。Bray說，過去十多年美國海軍與UAP接觸的頻率持續增加，自去年的報告以來，「頻繁和持續」的目擊事件數量已增長到約400起，這嚴重的影響美海軍的訓練與任務執行。他補充說，沒有嘗試與這些物體直接通信，儘管至少有11次「幾乎相撞」，但到目前為止還沒有發生過身份不明的飛行體與美國飛機之間的碰撞。

情報官員向立法者展示了不明飛行物的解密圖像和鏡頭，包括海軍戰鬥機飛行員在2021年觀察到的UFO視頻，這是一個「球形物體」，迅速通過駕駛艙前方。另一段視頻捕捉到了三角形物體（推測是無人機），通過夜視鏡可以看到漂浮在近海。

據透露，其他國家也有關於不明飛行物的類似報告，其中一些國家與美國情報機構進行了溝通，儘管莫爾特裡告訴立法者，他們確實希望「潛在的對手確切地知道我們看到或理解的東西」。

爲什麼美國主管部門一改過去70年的規避UFO問題的態度？

長期以來在世界各國中美國軍方對於UFO的態度是最保守的，很多第一手的資料在上報軍方以後就石沉大海，而且將事件列為機密，嚴令當事人不得對外洩露，造成一個氣氛使得承認經歷UFO事件的人員，特別是飛行員，被看成是精神不正常而受到歧視，進而影響到個人的事業前途。

直接導致美國軍情及國會發生根本性的立場改變的主要原因之一是民間對UFO的熱度不减，一個闗鍵的國際性組織就是MUFON（Mutual UFO Netweork），它組織定期會議、制作視頻、邀請各國許多有影響力、可信度的當事人，及科學家公開講出自己的親身經歷。

另外的關鍵人物，是重要的前參議員民主黨的 Harry Reid，和共和黨的 Daniel Inoue，在他們的任内促成國會撥款成立了一個不公開的調查計劃，Advanced Aerospace Threat Identification Program （AATIP），從2007到2012，經費2200萬美元，DIA主導。該計劃在2017年12月16日被首次公開。

AATIP由國防部情報局（DIA）特工 Luis Elizondo領導。 2017年10月，Elizondo 從五角大樓辭職，以抗議政府的保密和反對調查，並在給當時的美國國防部長詹姆斯·馬蒂斯的辭職信中表示，該計劃沒有得到認真對待。2017年12月19日，Elizondo說，他相信有「非常令人信服的證據證明我們可能並不孤單」。

另外一個重要的吹哨者是前克林頓和喬治·W·布希政府負責情報的副助理部長，Christopher Mellon。他們的行爲直接將美國海軍的一些與UFO接觸的信息公開，也促成許多當事人直接出來將親身經歷公諸於眾，特別是2004年尼米茲航母打擊集團戰鬥機飛行員們與軍艦上的航管人員們和一些不明飛行物體的雷達-視覺相接觸的事件。十幾年來這次事件在海軍退伍人員及UFO社團間流傳，但是直到2015年在 figtersweep.com 上對這一事件的公開描述、對其中一名飛行員的採訪以及隨後的新聞報導開始吸引社會較大規模的關注。2017年12月， 海軍當局向公眾公佈了這次遭遇的紅外鏡頭錄影，這是破天荒的政策改變。

2004年11月初美國海軍的第十一航母打擊群（CSG 11），包括「尼米茲號」號核子航空母艦和普林斯頓號導彈巡洋艦（指揮艦），正在南加州海岸（Catalina Island 附近）進行遠航任務前的訓演練習，兩週期間艦隊先進的被動雷達系統AN/SPY-1B間歇的探測到多達20架次異常飛行器（AAV）。14日當同樣的事件再次發生時，普林斯頓號的艦長認為這架AAV將會是即將進行的空中演習的安全隱患，因此下令已經在空中的兩架 F/A-18F 大黃蜂型戰機進行攔截。飛機是雙座型，每個飛行員都有一名武器系統軍官陪同，長機的駕駛員是第 41打擊戰鬥機中隊隊長Fravor中校，僚機駕駛員是Slaight 少校。

當天是晴空萬里的無雲天氣和平靜的大海。當噴氣戰鬥機到達艦上雷達指定的地點時，4個機組人員用目視和雷達都沒有看到任何東西。然而， 他們向下看大海，注意到一個動盪的橢圓形區域，面積有一架波音737飛機的大小，邊緣區域覆蓋著泡沫和泡沫波，而中心處顏色較淺海面也較為平靜，仿彿在水面之下有一個大的物體，海浪因而被打破而平靜。

幾秒鐘後，他們注意到一個不尋常的物體在沸水上方50英尺處盤旋。Fravor和slaight後來都描述了這個物體是一個大的明亮的白色橢圓柱體，就像一個30 至46英尺長的tic tac糖 ，沒有擋風玻璃，也沒有窗子，沒有機翼也沒有尾翼，也沒有可見的發動機或排氣氣流。

Fravor將他的戰鬥機俯衝向該物體，但此時不明飛行物加速，不到兩秒就消失在視線之外。隨後，這兩架戰鬥機開始了前往作戰空中巡邏（CAP）交會點的新航線。「幾秒鐘內」普林斯頓用無線電對戰機說，AAV在60英里外的CAP點重新出現。AAV如何知道Fravor的意圖？又如何以不可思議的速度搶先到達目的地？但是當超級黃蜂到達該位置時，AAV已經消失。隨後，兩架 F-18 都返回了尼米茲。随後，第二組起飛，這兩架飛機配備了先進的前瞻性紅外熱像儀（ ATFLIR 艙）。當天總共有6架F-18戰機與不明飛行物接觸。

科學家分析數據，計算出的AAV加速度從40g到數百g，沒有一個海軍目擊者以前見過具有這樣機動能力的軍用或民用飛機。F-22 和 F-35 等載人飛機加速僅限於9g，F-35 飛機的結構完整性上限是13.5 g。初步的研究結果表明AAV的能力超出了任何已知技術。

類似的入侵自2014年以來一直不斷發生，海軍說， 最近， 不明身份的飛機每月多次進入美國東西兩岸指定的軍方專用領空，因此，海軍制定新的規則和程序讓飛行員報告與不明飛行物遭遇的過程。

這次聽證會，說明美國已經高度關注UAP現象，五角大樓認為如果不搞清楚這個東西，可能會影響到美軍的作戰行動，如果UAP代表了一種新的技術，那麼如果沒有被美軍所掌握，就可能落入其他國家、其他組織手中，成為威脅美國安全的工具。

更重要的是，創造這種科技的文明從何而來？它們是否帶有敵意？這些科技將如何促使我們對現代物理的認識和改進？

（作者為美國中美論譠社社長）

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