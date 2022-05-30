又有名人被出征了，這次的苦主是郭彥均，看他臉書25日的貼文，內容大致是說目前醫療辛苦的狀況，他貼出醫護朋友的對話，內容有「主任都快垮了」、「他說他行醫以來最慘的日子」、「看到這多孩子就這樣走」、「他一直叫我不要給小孩出門」。

郭彥均有23萬的追蹤人數，不是一般升斗小民，還是幼幼台的主持人，由他口中說出的第一線狀況，如此寫實而刺眼，無法被當政者容忍，皇城內的祥和，豈容他人點破，與其解決問題，不如先解決提出問題的人。

於是，塔綠班先一波出征，再搭配網軍組織引導風向，暗示「很多孩子走了」是很多粉專團體有意串聯的認知作戰，接著蘇貞昌說「相近團體有很明顯的操作痕跡，非常不法、不宜」、「我們會加以究責查辦」，再來是陳時中歷史重演的恐嚇「藉此炒作，散播不實訊息依法最重可罰300萬元或3年以下有期徒刑或拘役」，甚至連刑事警察局也表示「不排除近期約談郭彥均」。

郭彥均是藝人，當然不敢得罪權貴，也不敢得罪觀眾，於是刪文道歉。

不知道民眾還記不記得，2020年底，徐巧芯公佈紐西蘭機師（案765）足跡，指揮中心的反應是：「如果案765在12月9日的足跡是真的，擬提告違反《傳染病防治法》，如果是假的，就依造謠散播假消息送辦」，換句話說，對政府而言，消息真假並不重要，重要的是不准說出他們不想聽的話。

徐巧芯、郭彥均並不孤獨，這兩三年來，這種事情我們已經看過太多太多了，包括彰化縣衛生局長葉彥伯、FB網友Sun Wenshih、Justin Yang（哈佛培訓、擁有雙主專科的醫學助理教授）、柯文哲、楊志良等人都經歷過。另外，在先前疫情最嚴重的時候，還有民眾因批評政府而被社維法函送，最近，連Netflix臉書說快篩買不到，也被出征到刪文。

這些人都沒有說謊，但都被網軍與政府公審、批鬥，很多人被逼到要道歉、要神隱、要消失，寒蟬效應下，很多人連話都不敢說，蔡英文曾說「沒有人需要為他的認同道歉」，但這幾年下來，政府擺明有系統、有組織的對付異議者，說的是一套，做的又是另一套，好話說盡，壞事做絕。

岳不群不只小說裡面才有，在台灣政壇，幾乎隨處可見。

不要覺得事不關己，今天是郭彥均被鬥，哪天如果輪到自己家裡有小孩確診，可能燒到40度求助無門，可能不幸身故而成為下一個統計數字，如果上網投訴還要被網軍圍剿，到時候知道痛也來不及了，傷害已經造成了，再沒人能幫你了。

美國民權運動領袖馬丁路德的名言：「最大的悲劇，不是壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默」，多少大型歷史悲劇由此而來，多少國家重蹈覆轍，就請民眾幫個忙，醒一醒，把話說出來，不要再放任政客為惡，不要再把票投給他們。

（作者為臉書「工程師看政治」粉絲頁版主）

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