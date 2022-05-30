從最近的民調發現，蔡總統的執政滿意度不斷下降，蘇貞昌院長和陳時中部長的不滿意度更飆到新高。然而，民進黨有弄明白為什麼民心這麼這麼憤怒嗎？坦白說，不要怪人民。自疫情開始這兩年多來，人民真的太苦了！

搞認知戰 說真話遭圍剿

首先，說到人民的痛苦，自新冠疫情爆發以來，人民這麼自律、這麼聽話，天天戴口罩、餐廳不內用，以公民的自制與責任，保護了台灣的安全，為防疫爭取到難得的時間。可是民進黨政府卻把疫情的肆虐，當成權力壟斷的機遇；把人民的苦難，當成賺錢的工具。

口罩，民進黨拿來專賣，全面徵用，搞得民間死活排隊，這是什麼國際級笑話！疫苗，民進黨獨占炒作，圖利特定廠商，明明民間慈善團體和企業可以買到，快速進口來拯救蒼生，但蘇內閣和衛福部還拚命阻擋，只為圖利了一個連國際都沒有認證的高端疫苗。快篩試劑，這是民間醫療最基本的必需品，是檢驗有無染疫的標準配備，當疫情嚴峻，衛福部須緊急採購時，小吃店變身的高登竟可吃下16.5億元的採購案，最後因輿論壓力而棄標；而且去年明明有40家廠商申請唾液快篩劑進口，結果都沒過關，今年卻由高端大股東的福又達獨家通過。

更可恨的是，作為拯救病患的藥，若是快篩陽性就早一點發放，如此可以避免變成重症死亡，指揮中心卻不願意普遍發放，造成重症死亡暴增。兒童疫苗沒有準備，等到疫情大爆發，讓孩子陷入最危險的境地，死亡率10倍於日本。人子啊，每一個都是最寶貴的生命，竟被當成數字！

所有的阻擋與拖延，都是致命的傷害，死的都是老百姓。這不是官僚殺人，什麼才是官僚殺人？而且還圖利特定廠商，這不是謀財害命，什麼是謀財害命？整個政府，從人民的苦難中吸血，把救命的藥當特許專賣，人民只有排隊的義務，沒有救命的權利。這樣的政府，完全是「疫情專賣店」，請問，民間如何不憤怒？

其次，在疫情下，人民最需要團結，上下一心共同抗疫。然而，民進黨政府不斷販賣仇恨，分化人民。只要有人批評政府，就被貼上「中共同路人」的標籤。當有人說「很多孩子走了」，政府竟然可以推論到中共「認知戰」，這是要多麼仇恨分化的心態，才能對人民如此狠心呢？

多少善良百姓，只因出來叫一聲「苦啊」，就被政府豢養的網軍出征，被那些名嘴汙衊。而所謂促轉會，面對今天疫情的不義，沒有講一聲，卻依舊在清算兩蔣，搞完銅像搞錢幣，好像除了歷史清算，他們根本看不見今天的現實。很清楚的事實是：民進黨已經成為「仇恨專賣店」，只會用歷史的仇恨，掩蓋今天的無能，遮蔽未來的天空。一個只看見仇恨歷史的國家，怎麼看得到未來？

官僚殺人 人民三大怨念

第三，蔡政府透過修法玩法、收買媒體、放網軍咬人等手段操控輿論，搞一言堂。民進黨已經成為控制言論自由與壓制民間反對聲音的「東廠專賣店」。他們關掉中天電視台，換成黨政軍控制的媒體，連連出錯卻毫無所謂。用網軍操弄風向，用名嘴顛倒是非黑白，打壓言論自由，透過控制下的綠色媒體集團，散播仇恨言論。人民的心聲，無處訴說；只要一開口，立即引來狂風巨浪般的追殺，連國際影音平台都要連聲道歉；疫情下的苦難，沒人聽見。更濫用權力，教唆檢調動輒查水表。台灣的民主正處在岌岌可危的懸崖邊。

而最重要的是，台灣孩子的未來在哪裡？一個國家的總統，只會在高牆裡玩弄她的貓狗，蔡政府高層裡頭有誰看到我們的孩子？有誰關心孩子明天有沒有疫苗可以打？學校要不要上學？台北市有一個老師，為了跟家長解釋不斷滾動的上課政策，心肌梗塞累死在學校電話機旁。一個家長等119急救，等了1個多鐘頭，而孩子喪命，家長無處哭訴。請問政府，這麼不確定的政策，這麼沒有安全感的生活，帶給人民、帶給每一個孩子多大的痛苦啊！

人民過得這麼痛苦，還不能出來說一聲，一說就是認知戰，就要被圍剿、就要公開道歉、就要被送法辦。而蔡政府防疫下的官僚殺人，至今死亡超過2000人，有過一絲對不起人民的意思嗎？民進黨政府有看到「疫情專賣店」、「仇恨專賣店」、「東廠專賣店」，這才是民間的三大怨嗎？

兒童染疫死亡日增，不准人民說「很多孩子走了」，我們怎麼捨得讓孩子一無保護、無所依靠地面對這個疫情肆虐的世界？救救孩子吧，放過人民吧，台灣人民太苦了！