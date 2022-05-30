立法院院會30日三讀通過《會計法》第99條之1修正草案，將國務機要費除罪化，等於是替前總統陳水扁一人修法。民進黨黨團總召柯建銘大言不慚地呼籲國民黨，走出過去的思維模式，還說「陳水扁再也不是任何政治提款機」。但究竟是誰把阿扁當提款機，誰又用政治力消費阿扁，大家心知肚明。

阿扁涉貪官司多多，檢方起訴11件，其中4件有罪確定、2件無罪，除國務機要費案外，還有二次金改等4案還在審理中，未來國務機要費除罪化後，受利最大的應是扁妻吳淑珍及前總統府副祕書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓，扁還是難脫無罪之身。

既然阿扁還是貪汙犯，民進黨為何甘冒朝野衝突，急著在疫情嚴重時，拚命為他修法，或許與4月間阿扁開的國際記者會有關。扁老調重彈要證明國務機要費沒有一毛落入自己口袋，看似為己脫罪，實要護妻吳淑珍，民進黨趕在高院7月宣判前做個了結，也算投桃報李。

阿扁保外就醫多年，所涉司法案件因此停審，他屢屢參與政治活動踩司法紅線，蔡政府都因擔心一旦特赦阿扁恐留下袒護貪汙犯的罵名，甚至衝擊中間選民，乾脆視而不見。這回民進黨立院黨團提案修法，算是替小英稍微解套，更是替年底大選提前拆彈。

只是扁案是司法案件，應透過審判來讓真相呈現，民進黨指扁的國務機要費與馬英九的特別費一樣都是歷史共業，綠營「馬維拉」功夫真了得，因為馬是被判無罪，扁卻是有罪，民進黨完全執政後修法替扁「開罪」，才是把扁當成政治提款機。

「法律之前，人人平等」，民進黨以人治大於法治，藐視法律制度，連能言善道的阿扁也只能用等了16年來回應。