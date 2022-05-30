台灣4月外銷訂單衰退5.5%，終止連25紅。根據經濟部說法，關鍵在於大陸防疫封控影響，遠比預期來得大，且復工情況不甚理想，才會造成外銷訂單從原本預估可成長1%至3.8%，轉而衰退。確實，從細項指標來看，衰退主要在光學器材及資訊通信兩類，衰退幅度分別達到27.7%及21.5%。即便是正成長的電子產品，成長幅度相較上月，也明顯大幅縮水27.4%。這幾個產業類別，過去一直都是大陸訂單主要來源，加上生產基地多集中在華東地區，剛好是這次大陸封控程度最為嚴重的地區，難怪出現意外的衰退。

大陸打噴嚏 台灣重感冒

這是個強烈的警訊。因為外銷訂單是出口的先行指標，一旦外銷訂單衰退，接下來出口恐怕不容樂觀。過去兩年台灣經濟成長亮眼，完全靠出口的支撐，主計總處統計指出，過去兩年，淨出口對台灣經濟成長率平均貢獻比重達54.5%。這也代表隨著出口減速，台灣經濟今年保四的目標將跟著落空。大陸經濟打噴嚏，台灣重感冒，絕非只是個玩笑話。

大陸堅持清零防疫，經濟下滑的速度遠比想像嚴重。4月財新製造業採購經理人指數（PMI）從3月48.1下降至46，創疫情爆發以來最差數字。服務業PMI更寫下36.2的歷史次低紀錄。更不用說，近年來已成為最重要經濟引擎的消費，4月竟然出現極為罕見的兩位數衰退（-11.1%）。防疫封鎖措施，明顯打擊生產活動，也大幅壓抑消費增長，這都讓本來就已疲軟的經濟走勢，更為雪上加霜。包括高盛、瑞銀、花旗及大摩等在內的知名投行，紛紛下修今年大陸經濟成長率至接近4%，市場上幾乎沒有人認為，今年大陸經濟增長還可保五。

一個難以保四，一個無法保五，兩者之間不是巧合，代表兩岸經濟有著千絲萬縷的關係。4月外銷訂單由紅翻黑已清楚說明，即便民進黨政府6年來刻意分化與打壓，兩岸經貿依舊緊密且高度依存，產業分工態勢，也沒有太多改變。大陸還是台灣首要出口目的地，比重高達4成以上。而這次封鎖強度最大的華東地區，更是台灣電子資訊產業的生產重鎮，超過7成以上的台商投資，都集中在這個地區。這都是民進黨不願面對的真相。

秉中庸之道 安身中美間

過去我們一再呼籲，要正視兩岸經貿高度依存的事實，不能單向靠往美國、依賴美國。台美經濟連結已深，台灣高科技產業依賴美國技術，而且雙方有共同價值觀，合作容易推動，這些都是事實，但美國有自己的國家利益，有自己的產業利益，而且受限於國際政治現實，美國幫助台灣參與國際經貿組織往往心有餘而力不足，最後只能把台灣當作可以運用的棋子，台灣還是得要靠自己。

以最近拜登亞洲行推動印太經濟架構（IPEF）為例，民進黨以為在美國主導下，將有機會獲得入場券，成為全球最大區域經濟組織的一員。但最終結果出來，首輪13個成員國名單中，台灣名字還是沒有出現。綜合各方專家意見，台灣被拒於門外的主要理由，不外就是美國不願在此刻得罪北京、打亂自己重回亞太的戰略布局。以IPEF四大支柱中的穩定供應鏈來看，台灣半導體地位無可取代，實在沒道理不納入台灣，這就是國際政治的現實。民進黨政府如果無法認清這個事實，還是執意靠向美方、選擇性忽略兩岸經貿依存的重要性，恐怕只會把台灣經濟帶進死胡同。

兩岸經貿高度依存，有其歷史淵源，也是市場自由運作的產物。在這個大框架下，只要大陸經濟趨緩，台灣經濟勢必也不會好看到哪。光是這波大陸華東封城，造成台灣外銷訂單大舉衰退，就足以證明這個推論並不虛假。基於技術取得、市場布局與風險分散考量，深化與美經濟合作有其必要。但這並非意味台灣要選邊站、完全靠向美國，刻意忽略兩岸經貿對台灣經濟的重要性，過猶不及，都不是件好事。如何秉持中庸之道，在中美激烈競合中找到台灣安身立命之所在，才是全民對政府最殷切的企盼。