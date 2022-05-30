上周末，藝人郭彥均聽聞醫護友人描述疫情慘烈的情形，一句「很多孩子都走了」的感慨，竟然引發從民進黨網軍側翼到行政院蘇貞昌院長全體動員撻伐！衛福部長陳時中公開宣稱「最重可以罰300萬元」！蘇院長更兩度公開表示要「究責查辦」、「面對資訊戰不能鬆懈」！

問題在於，到底是誰在搞資訊戰、認知作戰？郭彥均？還是民進黨政府？

本案的事實順序很單純：

一、郭彥均聽聞醫護友人表示，疫情慘烈，「4月5日起到現在都沒休息」、「天天都在病房救人」、「小孩越來越慘」、「行醫以來最慘的日子」、「看到這多孩子就這樣走」，心疼醫護人員，於是將相關對話紀錄貼出，呼籲大家善待醫療人員。

二、媒體引用郭彥均的貼文，一方面指出醫護人員辛勞，一方面也指出很多孩子死亡。

三、民進黨網軍瘋狂出動，檢舉郭彥均的貼文是謠言，逼得郭彥均撤文、道歉！

四、民進黨政府表示要追究郭彥均散布假消息，罰300萬、究責。

五、一般民眾、網紅以及藍營意見領袖貼文聲援郭彥均。

從時序可以很清楚地發現，是民進黨側翼網軍圍剿郭彥均，逼他刪文、道歉在先，但是到了民進黨政府以及側翼的口中，卻把最後民眾對政府的反彈以及對郭彥均的聲援，反打成中共的「認知作戰」、「資訊戰」！最好笑的是，公開批判政府的網紅意見領袖中，也包括了多次出來力挺蔡政府的館長，難道只因為聲援郭彥均，他們也變成中共側翼？那館長多次幫蔡政府宣傳，難道是共諜臥底？

回到本案的基礎事實，郭彥均公開張貼醫護人員的對話（「小孩越來越慘」、「行醫以來最慘的日子」、「看到這多孩子就這樣走」），很明顯是基於為醫護人員發聲的善意，而是不是「很多」孩子因為疫情罹難，本來就是「主觀評價」的問題。對於蘇院長而言，顯然認為7個或10個孩子離世不值一提，但是對於在第一線搶救的醫護人員及家屬來說，卻是不可承受之重，把醫護人員的主觀評論打為「假訊息」、「謠言」，再揚言要罰300萬，會不會太誇張？

事實上，我國最高法院在99年度台上字第560號刑事判決及93年度台非字第162號刑事判決等判決中早已明白揭示，我國憲法對於「『意見表達』之言論」，透過「合理評論原則」，賦予「絕對保障」；且評論人「公平合理提出主觀之評論意見」，非以「損害他人名譽為唯一之目的者，不問評論之事實是否真實，……推定出於善意。」不知道民進黨政府揚言嚴懲重罰郭彥均，是將憲法、言論自由以及最高法院置於何地？

這兩年，民進黨一路吹捧「台灣是全世界防疫冠軍」，但事實則是缺口罩、缺疫苗、缺藥品、缺病床、缺醫護！只要家中有人確診，大家就知道，「有政府，真死心！台灣的疫情，完全是靠著醫護人員的熱血及犧牲，以及民眾的自力救濟，才撐到今天！郭彥均只不過戳破了「國王的新衣」，才導致民進黨惱羞成怒，忙著要殺雞儆猴！

筆者奉勸民進黨，與其耗費行政資源追殺郭彥均，不如多花點時間買兒童疫苗及藥品，不要再讓染疫的民眾及家人（父母）只能自力救濟，甚至抱著孩子跟家人的遺體痛哭，這才是政府應有的作為。（作者為中華民國法律政策協會副理事長）