自1993年地方縣市長選舉以來，「清廉、勤政、愛鄉土」成為民進黨所謂的核心價值。不但黨部記者會場牆上斗大的字眼清晰可見，甚至蔡英文總統也一再重申，這是民進黨人永遠不變的堅持。然而立法院在民進黨強勢主導下，30日通過國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1修正草案，「清廉」二字已成笑談。

暫且不論此次僅為陳水扁一人修法，是否已屬「個案立法」而有違憲之嫌，民進黨所持修法理由，是認為國務機要費和特別費的性質相同，特別費既然已除罪化，前總統馬英九因此解套，卻獨漏陳水扁的國務機要費，基於憲法平等原則，必須修法平反。這些論調已不是「似是而非」，根本已是瞎掰硬拗。

「國務機要費」雖源於首長「特別費」，但兩者不論在預算科目、用途及核銷規範程序均不相同，並非具有相同性質。早年特別費支用核銷程序未有嚴謹規範，相關人員不免誤蹈法網，以致涉案人數過高，不僅耗費司法資源，亦不無「制度殺人」之憾，方才修法免除其相關法律責任。

然而國務機要費動支須用於國家政經建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接待與禮品致贈等。法院判決早就認為，「國務機要費」屬於國家公款，不具首長特別費之性質，更非所謂薪給的實質補貼，必須因公支用，且應符合預算用途規範。因此，何來「國務機要費」與「特別費」性質相同，而有修法之必要？

再者，相同事件應為相同的處理，固為「平等原則」的內涵，然而無論是《憲法》第7條或《行政程序法》第6條的平等原則，都是指合法的平等，並不包括違法的平等。違法支用「國務機要費」，又豈能假藉「憲法平等原則」，立法脫免其罪責？另外，當年「特別費」除罪化修法，不僅是以民進黨所提草案內容為本，受益者也大多為民進黨的重要政治人物，馬英九的「特別費案」本就已經最高法院三審無罪定讞，並非因修法而免責。民進黨口口聲聲稱，馬英九因特別費除罪化修法而解套，明顯已是歪曲事實，蘇貞昌院長對於這個「不實謠言」，是否也應查辦究責？

事實上，國務機要費除罪化的修法，對陳水扁而言猶如雞肋，因為扁所涉貪瀆非只國務機要費一案，即便是修法後他仍須面對其他案件的審判與執行。修法似乎也只是「給個交代」，以緩解陳水扁不斷要求特赦的衝擊。

在欠缺法、理的情形下，民進黨仍「義無反顧」蠻橫通過修法，說穿了只有一個理由，陳水扁所涉貪瀆案對民進黨而言是奇恥大辱，「這段歷史需要被平反」。然而所謂「知恥近乎勇」，重要的是全黨有雪恥的實際覺醒，明確擺脫錢與權的誘惑，避免遭政商關係與金權政治天羅地網的綁架，充斥著「陳水扁們」的行徑。運用多數暴力修法，只會適得其反淪為「政治遮羞布」。

民進黨傾全黨之力為國務機要費除罪化的修法，難道只是要昭告世人「全黨盡皆陳水扁」？「清廉、勤政、愛鄉土」豈不宛如明朝東廠「流芳百世」的牌匾，同樣的令人發噱！（作者為國家政策研究基金會內政法制組副召集人）