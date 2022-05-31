6月，北方明珠大連，梔子飄香，又是一年畢業的時節。

東北財經大學校園內，一批特殊的學子即將踏上人生新的征程，他們是2022屆台灣畢業生。

依稀記得四年前，飛機懸窗中瞥見這座城市的第一眼，緊張、忐忑，滿懷著對故鄉的不捨；四年後，這裡已是又一故鄉，「來玩，找我，我做嚮導。」

四年前，與大陸同學說話嗲嗲的「台灣腔」略帶害羞；四年後，熟練的東北話已可自由切換，略帶海蠣子味的一句「咋樣，來一個，血棒」。

四年時光，學校舞台上留下他們熠熠生輝的身影，綠茵場上留下他們奮勇拚搏的身姿，他們也收穫了濃濃的師恩和與大陸同學真摯的情誼。

回顧四年，還有一個小小的「家」不得不提，那就是「東北財經大學台灣學生聯誼會」。在校領導和大連市台聯的大力支持下，這裡成為台灣同學新的港灣。旅順遊學、採摘櫻桃，一次次的活動讓同學們收穫快樂；端午粽子、中秋月餅，一口口家鄉味道讓他們不再思鄉孤單。

這四年，台灣同學有話說。

2022屆台灣畢業生徐詩凱：這四年感受到了學校無微不至的照顧，不僅學習到了知識也收穫了很多好朋友，相信與東財的故事一定不止於此，感恩這一路上的陪伴。

2022屆台灣畢業生廖千漬：這裡記錄了我們的點點滴滴，這裡是我們的避風港灣，是我們將來永遠的靠山。

歲月流逝，多想再見一次母校早春的櫻花和晚秋的銀杏；天涯海角，母校永遠是同學們最溫暖的的家。

2022屆台灣畢業生們，祝大家在青春的路上不負韶華，在新時代偉大征程中積極作為。祝大家前程似錦，一路閃閃發光。台灣同學們，畢業快樂！（孫元、 臧建龍/東北財經大學）

（本文來源：「台胞之家」公眾號）