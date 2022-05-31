依據政府甫完成的國富統計，2020年底我國家庭部門的負債已升至18.2兆，同年GDP為19.8兆，兩者已非常接近。兩者相除，家庭負債占GDP已逾九成，不論對總體經濟、金融穩定、或社會安定而言，如此巨額的負債都是一項警訊。

總體數據適當與否，經常以占國內生產毛額（GDP）的比率來衡量，例如儲蓄率、投資率、貿易依存度、政府赤字、政府債務上限等等，目的就是觀察這些經濟活動是否適當，例如儲蓄率太高，反應消費低迷，貿易依存度太高，反應內需太弱，政府債務占GDP過高，反應償債壓力升高。

同樣的，家庭負債占GDP升破九成，這就是提示我們近年家庭部門債務增加的太快，其增加的速度甚至已超過GDP的成長速度，如同政府債務過高一樣，我們也得擔心家庭部門日後是否有足夠的償債能力，是否會影響金融的穩定，社會的安定。

根據統計，家庭部門的負債於2003年底只有6.3兆元，占GDP不及六成，2020年底升至18.2兆，占GDP已逾九成，若非十七年來家庭負債成長速度超過GDP成長速度，這個比值不會由六成升逾九成，這說明我國家庭部門的債務成長太快了。

我們來對比一下同期間政府債務，2003年中央政府債務3.1兆，占GDP比重28.6％，2020年底升至5.5兆，占GDP比重為28.0％，十七年來債務比值沒太大變化。再觀察各級政府債務，十七年來由3.5兆升至6.4兆，占GDP比值由32.1％微升號至32.3％，也沒有太大的變化。

由此可知，十七年來家庭部門的債務成長速度遠遠在政府債務之上，若說政府債務值得憂心，那麼家庭部門債務豈不更危險？若說政府債務有債留子孫之憂，家庭債務不用等到子孫就已危機四伏了。再者，政府在償債這件事上還是有優勢地位的，當國庫空虛，預算吃緊，政府可以發行公債、擴大稅基、調升稅率來融通，但是家庭部門就沒有這麼幸運了，一旦負荷不了，還不了債息，非僅日子難過，個人信用也將為之破產，若轉而向地下錢莊借錢，那麼未來的人生將更加悲慘，又如果家庭負債升高不是少數人的特例，而是中產家庭普遍的處境，那麼終將要影響金融體系的穩定，以及社會的安全了。

執政當局應該還記得發生在2006年的卡債風暴，那段時間台灣社會動盪不安，由於收入不足以支應生活，使得許多人以信用卡、現金卡借錢過日子，當還不起債息時，再辦一張卡借錢來還債，最後陷入以債養債的循環，而釀成卡債風暴。依官方估計，有50萬人成為卡債族，當年輿論皆以卡奴稱之，其情況之嚴重可見一斑。有鑑於事態嚴重，經建會協調各部會成立「關懷卡債族社會扶助工作小組」，在各部會亡羊補牢下，這一波風暴雖於一年後平息，但對金融機構的衝擊，對台灣社會的烙印，於今猶存，家庭債務傷害之大，於此可知。

我們的家庭部門債務實在成長的太快了，2020年就比2019年增加了1.3兆，這可不是一筆小數字，依主計總處研判，這些債務主要是來自房貸，這些年房價飆漲推升了房貸，同步推升了家庭債務。當然，如果這些債務是落在有錢的家庭，也許還應付得了，但如果是落在中產家庭、低所得家庭，那問題就大了。

我們從目前的資料只能看到總體的債務變化，看不到債務在貧富家庭裡的分配，也許真實的情況比平均數好～若多數債務為有錢人承擔，但也許來得更糟～若多數債務落在中產階級身上。要了解這個情況，須有分配面的統計，遺憾的是，我們除了1991年曾辦理過「國富調查～家庭部門資產報告」而有一年分配面的資料，此後三十年並無一份財富分配資料可供檢視，以致如今家庭債務急升至18兆，卻沒有足夠的資訊來協助政策判斷。

《唐書》於卷末總評唐朝由盛而衰的原因：「天地否閉，反逆亂常，祿山犯闕，朱泚稱皇，賊巢陵突，群豎披攘，徵其所以，存乎慢藏。」這段話的重點在最後「慢、藏」二字，慢、藏是公部門最難擺脫的文化，自1991年國富調查迄今已逾三十年，三十年間台灣無資產負債的分配面統計，這豈不是「慢」？當主計處欲編算此一分配面統計而洽詢金融、土地、財稅等主管部門，各主管部門總是以資料敏感為由不予提供，然而何謂敏感，誰說了算，這豈不是「藏」？莫小看「慢、藏」這兩個習以為常的官場文化，它可以讓唐朝貞觀、開元盛世化為烏有，執政當局若不提醒自己，任憑「慢、藏」之風行之於各部會，非僅家庭部門債務分配統計永遠出不來，隨著家庭負債問題病入膏肓，台灣經濟奇蹟也將化為塵埃。