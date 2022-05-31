日昨巴黎羅浮宮冒出來一位喬裝打扮的抗議者，請天下第一神品《蒙娜麗莎的微笑》吃蛋糕。抗議的理由有些牽強，他說是因為要提醒藝術家應該愛地球。

此舉無害蒙娜麗莎，因為她早已練就了金剛不壞之身，刀槍不入。管理人員一下子就把蛋糕抹掉了。

拜登牌的蛋糕就不同了。他頒布的愛地球氣候政策，15個月以來，造成美國原油大量減產，直到現在不能恢復元氣，產量距離疫情前還差150萬桶，導致全美國汽油價格大漲，成為40年最惡性的通貨膨脹元兇。

然後拜登就開記者會，譴責石油公司不趕快增產（相當於怎麼還不快去把蒙娜麗莎身上的蛋糕抹掉）？石油公司的答覆如下：

你以為石油公司的投資是怎麼操作的？你一喊，機器按鈕一按，原油就滾滾而出？

從投資活動的啓動到生產，第一，會出現時間落差；第二，兩年來，事實是我們都聽到了你信誓旦旦，公開向化石燃料宣戰，這是你的政策，法規已經收緊，我們的投資規畫必須列入考慮。

政策法规既然已經收緊（你心口不一），我們對於未來兩年你的任期內的原油投資前景根本不能看好，請問，我們還敢投資嗎？我們的股東不會和我們打官司把我們告死？

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