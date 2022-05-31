中共對台政策有三個組成部分，「一個中國原則」、「兩岸同屬一個中國」及「九二共識」。

「一個中國原則」因大陸外交部與他國建交時有其一定的定義，即「中國的領土不可分割，台灣是中國的一部份，中華人民共和國是代表中國唯一合法的政府」。此一定義，對台灣而言，台灣朝野大部份黨派皆難以接受。

兩岸同屬一個中國，問題是這「一個中國」的政治含義不明，若是指中華人民共和國，這也是台灣朝野無法接受的原因。

「九二共識」是1992年海基會與海協會所達成的共識，也是雙方曾接受的唯一共識，即「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一，以口頭聲明方式各自表達，在海峽兩會事務性協商中，不涉及一個中國的政治含義。」

「一個中國原則」及「兩岸同屬一個中國」只能算是中共對台的政策，雙方未曾討論過，唯一有討論而達到共識的只有「九二共識」。

1992年11月至2000年5月及2008年5月至2016年5月，中國國民黨在台灣執政，承認有「九二共識」，但2000年5月至2008年5月及2016年5月至今，分别由民進黨陳水扁及蔡英文主政，皆否认有「九二共識」，使两岸關係惡化。

美國在1996年後，對中共的戰略由接觸轉為遏制，蔡英文政府又配合美國的戰略，採取「反中、抗中、去中」政策，加上民進黨的台獨理念，導致可預見的將來，兩岸可能會「兵戎相見」。

兩岸從1949年開始分治， 73年來在中國的土地上有兩個事實存在的政府，一是中華人民共和國政府在大陸，一是中華民國政府在台灣，在法理上兩岸皆不能代表全中國。

中國是數千年來在東亞的一個國家，1949年中華人民共和國政府只統治一部分的中國領土，而中華民國政府也統治一部分的中國領土。

中共常說，「台灣是中國的一部分」，但從來未說過「中國大陸也是中國的一部分」，中華人民共和國政府及中華民國政府，各個所佔領的中國一部分領土，加起來就是中國。

中國國民黨在1991年在台灣執政時，通過「國統綱領」，是「承認台灣為中國的一部分，大陸也是中國的一部分」。為什麼中共從不說「大陸也是中國的一部分」，因為如果大陸承認，中華人民共和國就只能代表一部分的中國。

以上的陳述，也代表了兩岸之間根本問題之所在。

在蔣中正、嚴家淦，蔣經國執政時期，中華民國視大陸中國共產黨為叛亂團體。1987年蔣經國解除戒嚴，同意台灣老兵及民眾赴大陸探親，台海兩邊正式進入兩岸時代。

1991年中國國民黨李登輝執政時，中華民國視中華人民共和國為政治實體，立法院通過《兩岸人民關係條例》，推動並規範兩岸經貿、投資、文化、及兩岸人民交往等所延生的問題。

兩岸將來如何融合，是要有一定的步驟及進程。未經兩岸協商，而大陸單方宣佈，統一後對台方案是「一國兩制」，這是台灣朝野皆反對的原因。

目前兩岸的情況是蔡英文政府配合美國對大陸的的遏制戰略，執行反中、抗中政策，兩岸關係嚴重的對立。

如果中華人民共和國仍以兩岸和平統一為主要目標，現在大陸首要的策略是在爭取台灣民眾對有數千年中華文化的中國的認同，對兩岸各自的定位，做合理的安排。

兩岸和平統一是複雜及艱難的過程，大陸也承認目前兩岸是分治的狀態，但雙方對各自分治的法律如何定位，取得共識，是最重要的課題。（作者為前海基會副祕書長）

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