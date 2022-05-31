新冠肺炎持續疫情沒緩和的跡象，在病毒之前生命是如此渺小，何況還是個兒童。「很多孩子走了」，讓大眾知道因疫情而兒童死亡的消息，當然不是散布謠言！當然不是散布恐懼！這是事實的真相，一個無能政府的事實真相。難道，言論自由是只准政府嘴，不准百姓說嗎？這不僅是雙標，更是獨裁！

在這波新冠肺炎疫情裡，讓民眾大家知道這病毒對兒童的殺傷力，這是散布恐懼嗎？請不要再替蔡政府擦脂抹粉、粉飾太平。難道，在綠色獨裁之下，老百姓連恐懼的自由都沒有了嗎？難怪，柯文哲市長會說：今天你不說話，明天你說不了話！

竟還有人沒有人性到說：不該散布恐懼！現在蔡政府的愚民政策還不夠，還要推動無知政策嗎？就算是謠言，在資訊不對稱的條件下，老百姓難道不該有言論自由嗎？怎麼換了蔡政府，台灣老百姓的言論自由還倒退了？還有臉稱作是民主進步黨嗎？面對疫情，蔡政府還不該謙卑，老百姓因配合「與病毒共存」政策下，所造成的人命傷亡，政府不該承擔責任嗎？

有人說：台灣每年都有將近兩千名兒童因為各種原因離開這個世界，如果我們真的不捨，但是，不要散布謠言，因為真的會有人信，而且很信。這是對蔡政府沒有信心？還是對台灣老百姓沒有信心？「謠言止於智者」，台灣老百姓不是笨蛋！

新冠肺炎疫情沒有被控制的跡象，也別讓言論自由也跟著被拑制。就算是謠言也是言論自由的範圍，言論自由是爭取來的，千萬別因為「與病毒共存」政策，而不敢「恐懼」，讓蔡政府沒收老百姓的言論自由。過去，有句話說：「錯誤的政策比貪污還可怕」，現在，則是說：「箝制言論比新冠病毒還可怕」。不是嗎？

（作者現任資深政治幕僚，著有《最大公約數》一書）