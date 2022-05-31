什麼是群體悲憤？藝人郭彥均一句「看到這麼多孩子，就這樣走」，蘇貞昌說這要究責查辦，社會為此感到悲憤，群起撻伐民進黨政府。這種過去國民黨時代所謂的白色恐怖，竟然赤裸裸地在21世紀的此時，出現在台灣的天空裡，實在是令人匪夷所思。這件事反應了以下三個問題，值得探討。

首先是，綠色恐怖竟敢霸道橫行而出。用驕縱來形容蘇貞昌這次的鴨霸行為，再適合不過了。蔡英文執政進入第二任期的第三年，雖然歷經了新冠疫情的風風雨雨，但蔡英文與民進黨的民意支持度始終都在水準之中（蔡英文支持度46.2%，民進黨支持度30.3%，再加以台獨支持率近53%）。

正是因此，蔡英文和民進黨志得意滿，簡直不可一世，以為台灣人非支持他們不可，或是也找不到更好的支持者可以選擇，特別是53%台獨支持率。以為台獨可以制中共，也能纏美國，還能勾日本，或可誘歐盟。這些利基與條件，讓蔡英文講話大聲，敢於衝撞大陸，樂於挑動美中的嫌隙，勾串日本與中較勁，導誘歐盟與美協作助益台灣抗中。

上述這些有利蔡和民進黨的條件與實力，堆積出他們的傲慢和霸道，在在顯露台灣都在他們的手中，其他人或政黨都沒有置喙的餘地。這些聲勢與自我感覺良好加在一起，使得民進黨人講話就大聲，蘇貞昌一句究辦就是最好的說明。所謂養虎為患，民進黨這隻虎已經被養大了，現在是虎患之時，還是助益之機，自有公評。

其次是，不認錯也不道歉的蠻橫。其實人難免說錯話，做錯事，錯了誠心誠意地道歉改進，不就好了嗎？事情也就可以過了。然而到現在，似乎還未見蘇貞昌或行政院發言系統對此事道歉，一些言不及義的說明，都是小看群憤與小覷民意的傲慢，以及優越高姿態在作祟。

說穿了，這是在考驗民意的反撲不夠大，再訕笑在野黨的群眾聚集力量微弱，所顯示出來的無所謂，或以時間換取空間，被罵個幾日就過了。沒必要認錯與道歉，否則對接下來的選舉操作不利，或是會被拿來當作選舉攻擊的利器。這些都是因為，蔡蘇與民進黨想的是選舉輸贏，而不是民眾的言論自由與攸關生命的確保之事。

可憐的是，有一群理盲與不願意承認自己挺的政黨是錯的心態作祟的人們，還在力挺他們，這才是助長蔡群體們敢於不認錯，還能繼續蠻橫下去的原因，你奈他何？

第三，蔡英文臉書被灌爆的背後危機。蘇貞昌惹出這件風波，蔡英文也沒有直接正告蘇貞昌不可再犯，僅在她的臉書被灌爆之後，出來說些話，表示政府會確保民眾的言論自由，也會很快做好疫情管控，盡快恢復社會穩定，回歸正常生活。

其實蔡英文在她的臉書被灌爆之後，已經驚覺事態嚴重，所以也做了一些軟調地處理，綠營人士也相對放軟應對，綠色名嘴雖努力反駁與校正回歸，但社會反應差與厭惡的情緒，還在蔓延之中。正反映出社會大眾對縣市長選舉的衡量態度是否會轉變，這次事件是一個關係到民進黨縣市長、縣市議員選舉的考驗。

我相信台灣民眾對於此次事件，不會沒有感，會做出心中自己的判斷，會感受到失去言論自由的嚴重性，也會用手上的選票來制止傲慢與霸道的官道。這正是蔡英文在臉書被灌爆後，最在意的一件事，但她的作為，也不過是討好自己的支持者。關鍵與決定誰能勝出的中間選民，正以智慧與堅毅的態度在審慎評估中，半年後就會做出明智的抉擇。

蔡英文此次臉書被灌爆，正是這次風波顯露的台灣群體悲憤的開始，最終將在11月以及2024大選的結果中顯示出，民眾有多麼怒不可遏。（作者為智庫研究員）

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