立法院院會30日處理攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之一條文修正草案，在立法院副院長蔡其昌敲槌後完成立法程序。（劉宗龍攝）

相當遺憾，日前立法院又上演全武行，因民進黨立委挾人數優勢通過修法《會計法》條文修正草案，故陳水扁國務機要費正式除罪化，引發台灣朝野嚴重對立衝突，此事的影響在於日後無法彌補的遺憾。

立法院會通過《會計法》條文修正草案，明定2016年12月31日以前各機關支用的國務機要計畫費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。這項規定等於替陳水扁解套，更為許多犯罪者找到開脫之門。

對此，首先，國務機要費性質藍綠之間各說各話，也是社會大眾熱議的焦點。有馬英九和陳水扁都曾深陷此苦；其次，國務機要費金額高達3000萬元，部會首長的特別費一年可能才48萬元，金額與用途都不一樣，這也是當年特別費除罪化時，但不包含國務機要費的原因，因國務機要費數額太大，不宜簡化處理。

再者，國務機要費涉及特定個人的回溯立法、脫罪，在討論時本應更加謹慎，而本次修法過程中卻未見法務部、主計總處說法，民進黨強行通過，甚至暴力在所不惜。另外若要為特定政治人物解套，無論是特別費、國務機要費或特赦的方式，都應達成充分共識以減少爭議。

可以預見，國務機要費除罪化後，陳水扁案便是「免訴」判決，而非「無罪」。這說明扁案因為欠缺實體訴訟條件，不為實體判決；意即因為公務機要費已除罪化，法院不能再追究被告陳水扁是否有罪。但這並不代表法院直接認定被告無罪，也就是說陳水扁究竟有沒有利用國務機要費貪污，可能已經無法藉由訴訟得到答案。

總之，國務機要費除罪化茲事體大，此舉等於縱容貪污，司法受政治影響莫此為甚。此例一開，那麼詐領助理費等是否也要除罪化？為了一個人，毀棄了堅持清廉價值，民進黨知法玩法惡例再添一樁。(作者為文化大學國發大陸所副教授)

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