民進黨第一次執政時，因為朝小野大，又是新手上路，個人當時接觸到的政務官算是相當謙卑，不至於自以為是、罔顧民意。不過，在過去6年的執政當中，因為是完全掌握行政、立法及司法部門，同時反對黨似乎也沒有能力做出有效的監督，再加上掌控媒體與社群網路，民進黨政府官員顯然已視擁有權力為首要的利益，不再將人民的福祉放在心上，並且完全不能夠接受任何的批評，即使這是出自人民內心最真誠的感受。這次出現藝人郭彥均臉書留言遭到蘇貞昌院長要求法辦的爭議，在在凸顯執政者的偏聽與偏見。

清代皇帝乾隆登基時，左都御史孫嘉淦上了一篇名為《三習一弊疏》的奏摺，提醒在上位者應當要避免的耳習、眼習及心習，因為如果這三習積重難返，政壇就會出現小人當道、君子離散的弊端，影響了整個後續的治理。個人認為這篇奏摺，即使距今已近三百年，仍適用於當今的執政掌權者。

孫嘉淦指出掌權一段時間後，執政者就會出現「耳與譽化，匪譽則逆，故始而匡拂者拒，繼而木訥者厭，久而頌揚之不工者亦絀矣。是謂耳習於所聞，則喜諛而惡直」的現象。這段話道出執政者應當要避免奉承，因為在上位久了就喜歡歌功頌德的聲音，對不讚揚的話就會反感，開始時對直言進諫予以拒絕，接著對不說頌揚話的人感到厭煩，久而久之，對頌揚話說得不好的也不滿意，這就是喜歡阿諛奉承而討厭直言不諱。

不僅是耳習，還有眼習的問題，孫嘉淦以「目與媚化，匪媚則觸 ，故始而倨野者斥，繼而嚴憚者疏，久而便辟之不巧者亦忤矣。是謂目習於所見，則喜柔而惡剛」予以說明。當在上位者習慣於諂媚的肢體語言，那些不願諂媚者就令他反感。剛開始時，他只是排斥那些禮貌不周者，接著就疏遠那些恭敬畏懼者，久而久之連逢迎不夠機靈者，在他的眼中也被視為是忤逆不順從。如果眼睛習慣於這些諂媚討好的動作，他就偏愛柔軟順從，而討厭剛正耿直。

最後，執政者掌權後往往會出現「敬求天下之士，見之多而以為無奇也，則高己而卑人。慎辦天下之務，閱之久而以為無難也，則雄才而易事」的自滿心態，總覺得自己英明偉大，別人皆為平庸之徒，從別人口中問不出自己的短處，也看不到自己為政的缺失，自認不會犯錯，號令一出，便要人人聽命遵從，這就是「質之人而不聞其所短，返之己而不見其過。於是乎意之所欲，信以為不逾，令之所發，概期於必行矣，是謂心習於所是，則喜從而惡違」。這樣的領導人，自我感覺良好，心中只喜歡乖巧順從，討厭違背抗拒。

執政掌權者的三習一旦形成，根據孫嘉淦的說法，就會出現一個喜愛小人、厭惡君子的弊病。小人也不是沒有才能，否則不會被稱為奴才，但君子同樣有才，能說真話，具道德理想，明辨是非，可是卻不受重用，原因何在？本奏摺的一段敘述，充分說明兩者的差異及執政者的盲點：「語言奏對，君子訥而小人佞諛，則與耳習投矣。奔走周旋，君子拙而小人便辟，則與目習投矣。即課事考勞，君子孤行其意，而恥於言功，小人巧於迎合，而工於顯勤，則與心習又投矣。小人挾其所長以善投，人君溺於所習而不覺。夫至於小人合而君子離，其患豈可勝言哉！」

言詞方面，君子不擅辭令，小人則善於阿諛，後者是執政掌權者耳朵熟悉的聲音；辦事方面，君子按部就班較為呆板，小人則顯得靈活俐落，這是上位者眼睛熟悉的景象；即便是在做工作報告的考核評比時，君子僅知依法行政，而將爭功諉過視為可恥，但小人則知道揣摩上意，故意彰顯自己的勤奮。

蔡總統和蘇院長是否沉緬於自己的耳目習慣，讓小人憑藉他們奉迎諂媚的能力，整日思考如何揣摩上意，而弄不清周圍這些唯命是從者的意圖？若真如此，孫嘉淦所擔憂的小人群聚、君子離散情況，及其後續的災難，就真的離台灣不遠了。（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）