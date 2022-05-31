今年台灣又無法參與世界衛生大會（WHA），一直聲稱挺台的美國最後也未相挺，前總統馬英九問一句「為何在他任內就可以年年參加？」引發綠營瘋狂攻擊。其中我注意到某政務官在一個包括我在內的line群組，嚴詞批馬任內讓台灣能夠參與WHA是「喪權辱國」。

由於這位政務官公開不敢評論，只敢在封閉群組叫囂，所以我就姑隱其名。但坦白說，一些無知作秀的綠委批馬，也就算了，政務官用這麼嚴重的指控批前任國家元首，很有適格問題。而且這位政務官以前當立委時形象不惡，還曾被民進黨深綠內鬥打成「寇」。沒想到十多年後，他的口徑變得跟當初批鬥他的深綠相差無幾。

我因此在群組上直接請教這位政務官，蔡英文上任第一年，完全承接馬政府收到的邀請函，派她的第一任衛福部長林奏延出席WHA，她還強調，用「中華台北」沒有矮化問題。為何在他眼中，蔡英文就不是喪權辱國？這位政務官回答我，「國際現實之下屈辱但實質參與不得不然」，居然還是堅持馬蔡不同。

馬蔡確實不同。馬英九任內，與美國交好，與大陸有互信，所以年年都可以參與WHA。別忘了，馬政府還跟大陸簽訂《海峽兩岸醫藥衛生合作協議》，無論是去年國人求之差點不可得的BNT疫苗，還是今年國人仍然要排隊才買得到的快篩，如果兩岸關係如常，這些早就在兩岸互助的範疇裡解決。

結果蔡英文上台後，這些都沒有了，但還是堅持牢牢抓緊馬政府建立的成果，除了第一年的WHA邀請函，還包括蔡英文曾痛罵過「糖衣毒藥」的ECFA。別忘了，對大陸貿易依存度，蔡英文遠超過馬英九，台灣這幾年的經濟成績，獲益於兩岸貿易甚多，然後蔡政權幫眾卻反過來罵馬英九「喪權辱國」？

我想起一句台灣諺語：「吃阿明，睡阿明，還要幹醮阿明」，你享受了前人辛苦建立的成果，然後反過來罵他「喪權辱國」？這就是我們台灣人的價值觀嗎？

台灣鄰近大陸，有相同文化、血緣，我們與大陸的憲法各自也都不主張分離，結果馬英九推動兩岸和解，建立互信基礎，叫做「喪權辱國、舔共賣台」？然後蔡英文享受馬英九收到的WHA邀請函，堅持不放棄ECFA，就不是喪權辱國？這樣的雙重標準，是我們台灣人的價值觀嗎？

這當然不是我們台灣人的價值觀。

我是台灣中部人，從小在南投、埔里長大，父執輩都是黨外，在這樣的本省家庭，我看過太多真真正正的台灣人，善良、溫和、包容，很容易對別人感到「歹勢」，對別人的善意也能發自內心表達感激。

馬英九在第一任總統就職演說中，曾提出台灣精神是「正直、善良、勤奮、誠信、進取、包容」，我認為就是真台灣人的核心價值。

為台灣爭取權益，讓百姓安居樂業，是真台灣人。那些用「抗中保台」掩飾執政無能，打著所謂「主權、尊嚴」等虛假言論，霸凌其他台灣人者，是假台灣人。這樣的霸凌是「乞丐趕廟公」，連最近悲鳴「很多小孩走了」的藝人，居然也要追究法辦，欺世盜名，惡奴欺主，莫此為甚。（作者為前總統府副秘書長）

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