中正紀念堂轉型問題文化部顯然是真的要動手了，以「中正紀念堂園區新願景概念」競圖，7月起向全民徵件，預計明年4月舉辦成果展，將想像化為實際。

表面說是由｢現代建築學會｣、｢景觀學會｣和｢都市設計學會｣等三個空間設計單位共同發起，文化部為指導單位，奇怪哩！如果層峰不授意的話，好端端的這三個單位幹嘛要蹚這池混水？

綠營人士一直跟中正紀念堂過不去，不是要改名稱、拆招牌，就是要把老蔣銅像給挪走、把儀隊給撤除，但就在咫尺的總統府卻昂然矗立了一世紀之久，不管哪個黨、哪任總統，都把它當神殿般供在那，請問意義何在？

轉型正義認為中正紀念堂象徵威權，那總統府呢？那可是日本統治台灣時期最高權力中心呢！那不是威權什麼才是威權？也沒人叫妳拆了它，綠營要把中正紀念堂挪作它用，連蔣家後代都贊成改為「台灣建設紀念館」，何以總統府不能改為其它用途呢？

韓國人把當時的總督府視為國恥，先把它改為博物館，還不解恨，最後拆了它；台灣可好，把｢總督府｣改為｢總統府｣，難道台灣人民一直要活在｢被統治｣的陰影下？

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