正當疫情持續延燒，社會因防疫物資缺乏而人心慌亂，行政院長蘇貞昌為了「很多孩子走了」的網路發言竟要究責查辦，引發眾怒之際，民進黨立委卻不顧輕重緩急，挾著人數優勢強行為前總統陳水扁修法解套除罪。看來民進黨已經不想演、也不裝了，擺明了就是想趁著疫情之亂，一舉甩掉這個困擾全黨十幾年的道德包袱。

馬英九才是提款機

問題是，此舉不僅未能解除扁家貪汙而導致民進黨蒙羞的魔咒，反而更凸顯了民進黨傾全黨之力進行個案式修法，只為陳水扁貪汙罪名解套，已與公理正義和人民感受越離越遠；且此一無異掩耳盜鈴、自欺欺人的作為亦將使這個包袱越來越重，魔咒轉為更沉重的封印，永遠將民進黨釘在台灣民主發展史的恥辱柱上。

表面上看，掌控政經媒網各方面強大資源、完全執政的民進黨，以其泰山壓頂之勢，自認東方不敗，號令天下，莫敢不從，只要他想過的案子，誰能與之爭鋒；什麼社會觀感、是非公義、司法威信，當然是我說了算！就算有點爭議，民進黨也都能擺平。然而台灣的民主發展歷經抗爭與改革走到今天，結果竟是如此悲觀、令人氣餒嗎？正如當年民進黨前身在黨外時代常說的「不信東風喚不回、不容青史盡成灰」，台灣民意的忍耐度真的如民進黨以為的那麼不堪嗎？年底選舉很快就會有所檢驗。

這次民進黨以其立院黨團總召柯建銘主推的為扁平反行動，主要的訴求有兩點，一是國務機要費就是特別費，二是既然馬英九用的特別費無罪，陳水扁的國務機要費也應比照無罪。將國務機要費和特別費畫上等號，但其實兩者性質不同，前者須設立專帳專人保管，實報實銷，後者則可以有一半不須檢附單據。

「國務機要費」雖源於首長「特別費」，但兩者不論在預算科目、用途及核銷規範程序均不相同，並非具有相同性質。國務機要費動支須用於國家政經建設訪視、軍事訪視、犒賞及獎助、賓客接待與禮品致贈等，法院判決早就認為，「國務機要費」屬於國家公款，不具首長特別費之性質，更非所謂薪給的實質補貼，必須因公支用，且應符合預算用途規範。因此，何來「國務機要費」與「特別費」性質相同，而有修法之必要？

吃定人民是金魚腦

正因陳水扁明白國務機要費與特別費不同，才會扣住「國務機要」應用於外交的特質，掰出「南線專案」、「北一女門口交錢」、「六大機密外交」等謊言。而且國務機要費案之所以爆發，是當年「台灣紅」負責人李慧芬爆料，指其300萬元飯店住宿發票被堂姊李碧君拿去轉交扁妻吳淑珍核銷國務機要費。扁家種種A錢醜態，當年都被司法調查一一戳破，包括扁家海外洗錢也都被國際組織認證，這些當時都被媒體報導過，如今難道當大家都得了健忘症嗎？

民進黨老是說別再把阿扁當政治提款機，還以馬英九特別費當對比，實際上馬的特別費案於2008年即判決無罪確定，但特別費除罪化是在2011年才修法完成，晚了3年；綠委倒果為因硬拗，全是為了達成魚目混珠的目的，這才真正是把馬當成提款機，隨時提現政治利益。

如果真是為了政治和解與社會和諧，原本由蔡總統對扁特赦，應該是釜底抽薪也最有政治高度的處理，但蔡總統不管是基於忌憚社會觀感或另有政治圖謀，一逕採取保持距離、不表態也不負責，一方面放任陳水扁「類釋放」的保外趴趴走，另一方面則讓綠營立委各自發揮，遂至變成全黨一起承擔挺貪汙的責任。

當年扁案爆發時，綠營冷眼旁觀，陳水扁女兒陳幸妤怒稱：「民進黨誰沒拿過我爸的錢？」震撼各界，綠營因此遭扁綁架事出有因，但即使如此，當年民進黨內仍有若干諍骨人士敢於批判自省。如今時移風轉，竟然變成全黨力挺貪汙，莫非吃定人民就是金魚腦？這才是台灣民主最大的悲哀！