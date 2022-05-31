過去兩年，海峽兩岸在防堵新冠疫情的蔓延上，可謂雙雙成為全球的模範生，其中最關鍵的防疫政策，就是嚴格執行對於確症者的邊境篩檢封鎖，和針對社區的數位管控和圍堵清消。

地形上四面是海具地理優勢的台灣，雖然有過地方三級警戒，對社會按下活動暫停，很快就在取得一定成效後放鬆管控，其結果是5月份短短一個月，確診人數8倍暴增，數度使台灣成為全球單日罹疫人數第一名的悲傷世界。

民意大贏「口罩之亂」

台灣抗疫初期，成果得之不易，「超前部署」的觀念，其實在民間最強勁。

武漢封城後，兩岸百姓紛紛戴起口罩，疫情傳播到台灣，民間就囤購口罩，市面缺貨，以至於當局宣傳讓醫護「你先戴、我不急」。台灣「口罩之亂」一路從民間搶購、官署禁購陸罩、徵收在台廠商現貨，到口罩實名制限量購買，百姓惶惶排隊購罩，在民意巨大壓力監控下，終於熬到台灣製罩業實力全開，蔡政府得以力拚口罩外交「Taiwan can help」。

此役兩岸最輝煌的共同戰果，是為全球確立：「口罩是防疫必需品」的正確性觀念，兩岸口罩雙雙銷行天下，此期間台灣個位數字的感染率，更成為另類「台灣奇蹟」，不啻為「戴口罩就是安全」背書。

防疫模範生力避篩檢

最早發現台灣其實有許多隱藏罹疫黑數的，應該是中國大陸，其次是美國。

由於缺乏篩檢劑和篩檢能量不足，而兩岸航線往還密切，台灣到大陸的旅客在機場海關被發現攔下來，和離開防疫旅館以後罹疫的台客屢見不鮮。

台灣方面懷疑是在大陸機場或防疫旅館被傳染，大陸方面高度懷疑在台篩檢就是有不足失真，這些讓旅程充滿高度傳染的危險性、和從潛伏到發作、偽陰偽陽性的病毒特性所造成的問題，其實是疫期全球航空共同性的困擾，也讓許多國際性的航線取消活即時叫停。

那段時期曾經往來兩岸的旅客若在台灣就醫，同有來自大陸旅遊經驗而被「類歧視」的填表記憶。也因為限於篩檢能力不足，台灣本地特別是呼吸道病患，由於不具有出國紀錄，多數被醫師「不予篩檢」，也就往往錯失在社區抓出感染者的最佳時機。

抓漏能力不足形成的表面安全感，讓當局一直坐在自以為是的「防疫模範生」座位上，中央也處罰類似彰化衛生局的地方社區感染篩檢研究者做為嚇阻，令其對社區感染噤口，並且制止民眾從網路自購篩檢劑，將篩檢列為價格高昂的自費檢驗，附帶增加國人進出國門的成本負擔。

篩檢層面的失真在感染擴大到社區時期，形成民間恐慌、醫療困境；中央緊急採購過程中，又遭國民黨指控圖利不合格的特定廠商，引發民意一片撻伐。這樣的背景下，政府才開放自篩劑市售並予降價、並企圖仿口罩之亂時期，要民眾用實名制到藥房購買自篩劑。於是造成有職業需求、和疑似有感染症狀民眾的另類排隊密集「聚眾」，直接帶來更多感染機遇，激發更多民怨。

自篩是「陽」形同確診，也是政府在民情洶湧下，做出的退讓政策。初期政府還要求自篩確診者再赴醫院作更進一步的PCR檢驗，由醫師開立證明予以藥物。於是洶湧而來的新冠類病患擠滿急診室、排擠其他類急整室病患，形成更大感染群急醫療困境。

講好的醫院超前部署立刻被民意質疑，從而在非民進黨執政的台北市、新北市，催生出更多新冠專屬室外或車來速的檢驗給藥治療臨時站。

直到5月底，蔡政府講好的10億快篩到底何時到貨，仍然沒有一次明確的交代。

到底可以給出甚麼藥來

新冠病毒橫空出世已經第三年，針對目前新的變異種Omicron，嚴謹的說在西藥方面尚無有效針對性的優良特效藥。

政府誤信歐美傳媒的說法，並據以傳播Omicron就像類流感，但是Omicron在台灣創出每天8萬人確診的全球第一紀錄，死亡人數連續一周每天百餘人，目前流行的OmicronBA.2.12.1其實更像大魔王。5月29日，全球新冠7天平均確診數統計數據顯示，中國大陸新增確診數/每百萬人是2.03，7天移動平均2.48。美國是12.88，7天301.34。而台灣5月30日數據是新增確診數每百萬人2518.67，7日移動平均新增確診數每百萬人3387.82。7天移動平均新增確診數，80816.43人。大陸是3578.43人。

台灣民眾一開始大意的原因在於： 1、相信一般感冒藥即可對付期間不適，2：生病還可以賺到自然免疫力，免打加強針。3、提早傳染及早達到群體免疫解放社會生產力和消費就經濟。4.政府超前部署已經備好大批美國輝瑞藥廠Paxlovid新冠特效藥。

政府宣稱Paxlovid新冠特效藥能治重病免住院，但是表示只能對65歲以上危險性高的長者先行投藥，然而此藥對於許多慢性病常用藥有排斥副作用，而長者通常都具有三高、糖尿、心血管等慢性病，於是給藥常讓醫生陷入診間長考。Paxlovid對於癌症患者的常用藥，更有多高達百種的交互作用不可併用。又因為藥性強烈建議輕症者避免使用，於是不具藥劑師專業的醫師往往臨診陷於投藥風險的忌諱，而相信政府藥到病除的民眾則拿不到藥就集體抓狂。

於是政府轉而引薦一年多前開發的台灣中藥「清冠一號」，「清冠一號」去年即銷行新加坡和美國，大受歡迎，其功效和大陸蓮花清瘟顆粒有得比，在台灣卻規定必須要有中醫處方才能拿藥，中醫診所卻一片缺藥中，黑市一盒從兩千漲到五千台幣，目前市面已經買不到。於是民眾紛紛自行向中藥店照方抓藥，沒病也為全家備藥，大家率先嘗試類清冠保健中藥茶，置政府警告於化外，只相信自己的保命超前部署。

當前疫苗打了三劑重病住院和病逝的案例，與疫苗一針沒打在政府發佈的人數上，幾乎各占一半，政府現在再宣布可以打第四針加強劑，疫苗不能免疫的成見已成形、接種防疫基本已經不具吸引力。現在維持熱度的疫苗接種熱是在未接種小兒重病告急，和兒童急性腦炎猝死的新聞炒作下，產生的家長們趕打第三針和攜帶兒童接種疫苗熱。

台灣生育率是全球數一數二的低落，對於好不容易生下孩子的年輕家長，要長考疫苗對於幼兒發育的副作用傷害，衡量不打疫苗的生存風險，在沒有太多可相信的科學數據下，相信一路走來失誤累累的當局安排，真是前狼後虎天人交戰的痛苦抉擇。

再勸摘下口罩

蔡政府目前急於求取群體免疫效應，迅速恢復經濟活力，染疫後的「長新冠現象」和疫苗的副作用長期效應，卻開始喧騰病癒後眾人經驗談上，復陰後又復陽，也經常見諸報載。最重要的是號稱群體免疫的其他國家，又再經歷下一波拔高的曲線。

5月最後一天，台灣疫情南燒、醫護崩潰，蔡政府宣佈可以擇時地摘下口罩，未來更要縮短境外入台的防疫時限，以利商業境外接單來台。當前歐美新冠變異確診者再衝新高、兒童腦炎、怪異肝炎致命、流鼻血怪病全球頻起，再來猴痘出現，這個時節，居然又回到鼓勵人民不戴口罩的政宣，這樣究竟安不安全，可不可以人性一些：「民可、使由之。不可使，知之。 」順天應人，當局，就默默知之可以嗎？

附帶一提，5月30日陳時中在奇摩台北市長網路民調支持率為7.2%！

（作者為前中央月刊總編輯）

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