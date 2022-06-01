所謂的「基隆碼頭大屠殺」根本就子虛烏有。楊亮功調查報告明載：「自台北市二二八事件發生後，基隆以距離甚近（29公里）交通極便，故首先波及。2月28日晚，當地流氓首於戲院毆打官兵及外省人士，中權兵艦水兵一名當場被毆斃，杵傷士兵及外省人十數名，繼即進攻警察局等機關，經憲警及要塞司令部派出隊伍開槍彈壓始行驅散，當晚即宣布臨時戒嚴。以後情形略見平靖。

3月4日乃宣布戒嚴，惟以其時台北日趨緊張，暴徒又蠢然復動，組織二二八事件處理委員會基隆分會及青年同盟，同時強迫市民按戶徵集壯丁準備暴動。

8日下2時暴徒5、60餘人，欲衝入基隆要塞司令部，經守兵開槍迎擊，死十餘人，始行潰退，是晚復宣布戒嚴。同時憲警搜查戶口逮捕嫌疑人犯90餘人，搜獲擬炸毀碼頭，阻止國軍登陸之炸藥200餘箱，於是事變始告平定。」

陳儀寅佳申致蔣電：當晚「楊監察使亮功與憲兵兩營同到基隆，今日拂曉自基隆至台北，途中（八堵）被暴徒襲擊，幸仍安抵台北，僅傷隨員憲兵各一」。

9號午後2時，21師才登陸（師長劉雨卿致蔣電），當時戒嚴，碼頭淨空，怎可能在船上向碼頭掃射？又不是諾曼地登陸。即便掃射，碼頭上沒有幾個人，又不是在辦台客搖滾，怎麼大屠殺？又怎能「見人就抓，抓了就殺」、「殺完轉頭還帶微笑」？又不是日軍進南京，若是，那殺上萬人都不止。

21師急著進台北平亂，怎會在基隆殺人作樂？現在所見的「轉述」，可能是把8日進攻要塞的死傷與槍聲誇大回憶，完全沒有紀錄也不符常識。

另外有個浙江人吳維建，他說，他1946年底來讀台灣大學農工系，不久碰到事變，前幾天還下雪，他躲在學校幾天，後見風聲略平，就與樓姓同學冒險騎腳踏車，去基隆探望困在那的樓姊。當時21師已在登陸，他獨騎車回台北，經汐止（就是八堵），馬路上坐有200人，路阻。原來是有個運輸部隊，事變時幾個兵在火車站被襲，一少校（該就是汪烏家）曝屍南港（八堵）車站。但暴民不敢衝入部隊，部隊也不敢出擊，因人少槍少，後借到一挺日式氣冷重機槍，乃出營搜捕凶手，逐屋趕聚。許多人尿褲子，但沒人指認，故僵在那。（這就是八堵車站殺掉17人的事，後來軍隊來車站追索前打死汪烏家的車站捆工，連站長後來都處決。在《228一甲子》裡面，有受訪者說被拉到港邊槍殺倖存，大概就是講此事。）

這時基隆來了3輛軍用卡車，上載登陸軍。一軍官見狀先下令這些士兵繳槍，問明情況，就向被聚捕的群眾道歉，放他們回家，再叫吳維建帶路，把他及腳踏車載到台北八德路，讓他返校。

所以，21師登陸根本沒遇抵抗，哪有大規模死傷？若有抵抗，那被殺者又怎能稱「善良人民」？事實上真正的武裝戰鬥只有共黨二七部隊在埔裡烏牛欄橋一役，也不過死7人耳。

單基隆就可扯得如此悲情，那3月6日有「抵抗」的高雄，不死幾萬人了？見微知著，其他的「轉述」也就別提了。

可是這「一甲子」片是「新聞局」叫「三立」做的，出了造假事，「新聞局」就叫「三立」負責，說是後面的尾款也不付了。只有我為「三立」講了公正話。我寫一文，說這是「欺三怕惡」。

三立造假這件事，最不對的其實是NCC。

三立只是小弟，幕後還有大哥（新聞局）。NCC是員警，但受大哥欺負已久，又不能、不敢踫大哥，則此事最好的處理方式就是把其惡質講開，甚至訴請憲政裁判，即政府能不能做政治宣傳，能不能置入行銷，還更要問，能不能鼓動仇恨犯罪？

三立這個片子是新聞局委制的， 同時還有另一台民視一起接受布達，事前內容劇本都根據新聞局指示，其目地就是政治宣傳、製造仇恨。三立只是執行命令，又要趕上戰場，當然把所有血腥仇恨的畫面全部堆湊，大灑狗血。在效果上它不辱使命，收視很高，上級嘉獎，結果就因一段影片造假被揪出，這下「驚心旦夕棄前功」。大哥推的一乾二淨，小弟圍事費（尾款）也暫不給了。

NCC竟也來吃案，說什麼「三立有違政府委託」了。那你NCC查過當初「政府委託」是什麼嗎？

新聞局怎能說沒驗收？三立沒驗收就播，此屬嚴重違約，新聞局怎麼不生氣求償？何況播出2個月了，大家都看了，都叫好，新聞局難道不看？自己做的東西自己不看？若看了也不知真假，那驗收什麼？

NCC更不對，大哥叫小弟辦事作惡，你員警不能睡覺不管吧？至少要查察不法吧？那難道NCC不看電視，看了也不知真假，要等報紙揭發了一角，社會譁然之後，NCC才只管這一角，做點掩蓋性的反應呢？上次TVBS事時，有人質疑NCC是不聞不理，隨風辦案，NCC的主管竟講出：「我們就是隨輿論辦事。」這種極無法治常識的話。

如果《聯合報》沒揭發此事，今天是不是大家仍叫好，國民黨又下跪請罪，再為二二八道歉？那新聞局必然廣發光碟，在民主乩堂大肆播放，NCC也從俗嘉許呢？

何止上海槍決那一段，全部的畫面都是假的、惡毒的，那罰100萬，是罰這一段，還是罰所有假偽段的總和？此片對國家社會造成的損害，千百倍於周政保搶槍案，那三立連關台了都賠不起，怎麼只罰100萬？

三立造假，那另一台同時受命的民視，NCC怎麼不管呢？就算那台沒造假，但受政府委任做政治文宣，誤導受眾，分贓公款，對其他中立電視台造成不公排擠的行為，NCC管不管呢？

它播出的時間又長，好多天，廣告收費也遠大於TVBS案，怎能如此等同裁罰？

NCC委員都是傳播學者，「公平原則」（Fairness doctrine）該知道吧？那應叫三立拿出同時段，將其罰款交與一史學團體，做一公正的228紀錄片，來矯正其錯誤。新聞局既稱是公平委託，總不好承認就是煽動仇恨，也應將其96萬元贓款交此團體，做一公平的228紀錄片才是。

而且新聞局據稱是奉命編列預算以「紀念二二八60周年」，此預算也經立院同意，那今所託非人，錢未付出，則NCC與立委也應追問如何處理這筆預算？是不是該再委託另外的人製片，以達「紀念」目的呢？這筆錢不能就繳庫拉倒了吧？

大的荒謬談完了，罰上課8小時補教只是小的，但這也違反行政法理。NCC叫TVBS李濤下台，但對三立又推說陳雅琳認錯，故不再追究。這是什麼標準？上次我就說NCC可以罰人交互蹲跳，也可令李濤離婚，反正全在其「必要措施」裡，什麼事都可幹，那不是無冕皇帝？

叫三立主管上課，上什麼課？由誰教？是三立自選還是NCC指派？這批商人要教嗎？教得會嗎？還是你們這批學者好為人師，不甘寂寞，要轉介親朋賺外快呢？只給小弟上課，敢給大哥補習嗎？最大哥是天王總統，你有資格開課教他嗎？

真要上課的，是那已嚇破膽，沒了分寸的NCC委員，他們不但要上憲政傳播課，還要上駕駛課呢！連司機都被大哥趕走了。

子彈出總統，子彈也可殺議員，員警怕大哥，正是台灣的通相。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】