2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

2020大陸年輕人微信情商報告。（後浪研究所）

在這個時代，微信社交的比重已經遠大於真實社交。

當那些生動的「語調、肢體語言、社交表情」都化成了一串單一的文字，其意義也增加了被誤解的可能。於是我們不得不向高情商動物進化：用更多的語氣詞、表情包、標點符號去增強我們的表達。

有讀者說：躲在微信後，所有即時的情緒和語言都被重新編輯和權衡，從某個方面來說，都不是真的我們。我們可以面無表情卻發出連續的哈哈哈，可以在表達欲強烈時把對話框內的字一一刪去，可以在憤怒時壓抑自己的情緒並給對方點上一個讚。

微信的濾鏡從未消失，選擇相信什麼也看個人。因此，這份「微信情商報告」不妄圖定義什麼是高情商，只是想通過數據展示當下年輕人在微信社交中的樣貌和態度，從而讓大家找到舒服又自洽的表達方式。

畢竟，微信只是個工具，而你，才是駕馭工具的人。

（梓筠、紫琪、楊柳/後浪研究所 ）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）