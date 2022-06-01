戴季陶在明治末期留學日本，在戴筆下的《日本論》沒有後來經過中日八年抗戰的憤怒觀點，也沒有台灣50年統治期的愛恨交錯，相反，日本更是當時東洋唯一打敗西方帝國主義的列強，也曾經是中國復興的希望。

戴季陶於書中開宗明義就強調，在日本可以看到成千上萬的中國問題研究，但在當時的中國卻充滿學習日本不如學習英美，或是日本根本沒有獨特文化、全都抄襲自中國等他國所以沒有研究價值的論調。

對於這種故步自封的思考，戴季陶強調「不管你喜歡或厭惡日本，了解它都有絕對必要」，以此警醒當時中國人必須要對日本進行再認識。因為這個抄襲鬼在十年間先後戰勝清俄東西方兩大帝國，更在第一次世界大戰時出兵教訓德國，同為東方人種，中國更擁有絕不遜於日本的歷史和光榮傳統，對戴季陶這位留日的日本通來說，心中的苦悶和懊惱想必更是點滴在心頭。

戴季陶《日本論》介紹明治維新前後日本的變化，論述神權信仰、社會風俗、民族精神和政經概論，以及視為日本社會中最高貴階級的日本傳統精神武士道的武士，許多觀點從今天看來仍然擲地有聲、不失為細緻的日本文化觀察。書中內容涉略極廣，如〈今天的田中大將〉一個題目下，指摘世界的思潮；〈信仰的真實性〉裡面，發抒他的人生觀，都是博大雄深的文字。而〈秋山真之〉一篇，彷彿極善寫生的短篇小說。〈好美的國民〉一篇，卻含有許多詩意。其餘還有許多金句名言，可以摘取出來，或作國民一般的殷鑒，或作青年行動的指標，是一本非常充實的當代手記。

戴季陶長時間協助孫中山先生處理對日各項事務，書中提到許多讓今天的我們大為驚奇的史實。包括日俄戰爭的首相、陸軍的實力者桂太郎與孫文間的友誼，還有孫文「最知己的朋友」，竟然是日俄戰爭中一手打造日本海海戰壓倒性勝利的傳奇人物秋山真之，司馬遼太郎名著《坂上之雲》裡曾提及秋山真之在物質和精神上，都給予孫文莫大援助的「中國之友」；此外，日本更是當時中國的鍊金寶地，去一趟日本回來不是賺大錢就是各種速成文官武官頃刻權位到手，所以許多中國的政治人物都無法抵擋當時來自東京的強力誘惑。

批評一個歷史民族，不在乎說它的好壞，而只要還它一個究竟是什麼？和為什麼這樣：說日本是信神的民族，不含一些鄙視的心事；說日本是好美的民族，也沒有過分的恭維；一個以往被打倒了的德川，是滋養民族精神的時代；一個自殺情死的事實，說明它是真實性的表現。這一種科學的批評的精神，是我們應該都要提倡的。

戴季陶的《日本論》更也展現著透過分析日本，從而反省中國問題之所在，並透露對於中國未來前景的期望。因此，戴季陶的《日本論》是建構在對於理想中國的「認同」（identity）上。

溫故知新，戴季陶的《日本論》成書於百年前，對當時的中國提出「不管你喜歡或厭惡日本，了解它都有絕對必要」，距離百年後的今天，我們對日本的瞭解是否有所進步？而兩岸的領導層是否有較百年前的中國擁有更多、更深入瞭解的日本呢？！

（作者為國立台灣大學國家發展研究所研究生）

作者註：

戴季陶簡介

戴季陶（1891-1949），辛亥革命的起義者、孫中山先生的日文秘書，民國初年以來，國民黨對日本的聯絡和交涉專家。《日本論》從1910開始撰寫到1927年才出版，涵蓋〈日本觀察〉、〈我的日本觀〉等等。因為出版地有所不同，故《日本論》的版本也有所不同。

戴季陶在日本的生活經驗大略如下：

1904年至1906年間從四川到日本教服部東文學堂和小西三七客籍學堂接受日語培訓。

1905年到日本就讀東京高等師範學校。

1906年4月在東京認識東渡日本就讀東京振武學堂的蔣中正。

1907年往東京，根據《職業學校令》進入日本大學法科，住在東京松濱館。

1908年秋天當選為日本大學國際學生協會會長。

1909年從日本大學法科退學回到上海。

1911年遭兩江總督張人駿通緝，流亡日本長崎。

1912年擔任孫中山的秘書，隨孫訪問日本，擔任日語翻譯。

1913年二次革命失敗，逃亡日本。

1917年9月與張繼會見原敬，爭取日本支持中國南方政權。