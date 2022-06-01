國防部規劃取消「軍團」擬改成「作戰區」型態，各作戰區的指揮官，都能夠成為「小總長」統率所轄部隊，執行三軍聯合作戰，以精簡指揮幅度，使作戰、動員能夠更快速，但是理想歸理想，現實仍有許多困難要突破，還要考量本身的環境與能力，並不是那麼容易的事。

陸軍的野戰軍團，最初是統轄二到三個軍，並且有獨立的後勤支援及後勤部隊，編制非常龐大，陸軍自廢除軍、師的編制後，軍團仍然存在，指揮三到五個旅及砲指部等單位，兵力規模縮減不少，因為三軍聯合作戰的緣故，軍團的幕僚單位，海空軍均有派駐軍官擔任聯參官，協助軍團指揮官作戰以及申請海空援等業務，但是去擔任聯參官者大都是海空軍的「棄兒」，能有多大功能，大家心知肚明。

或許是這樣，邱部長才急於改革，但是平心而論，故且不論陸軍的指揮官有沒有能力指揮海空軍，重點是我們就只是一支小海軍及小空軍，台灣的地境也不算大，海空軍兵力集中由艦指部及空作部來統一指揮運用，似乎較為合理而經濟，若將為數不多的兵力再分割給各作戰區運用，那空作部與艦指部未來要以何種形式存在？另外防空、岸置飛彈部隊又是另一個學問，指揮官真有這麼多本事都能了然於胸，從容指揮，令人存疑。

術業有專攻，若真要推行作戰區的概念，就必須真正打破陸軍獨大的局面，一個作戰區指揮部，指揮官、副指揮官及參謀長等重要職務都要由各軍種將領擔任，幕僚單位就要有三軍聯合參謀群，才會有機會成功，然而這樣做的前提是陸軍要捨得，若捨不得將部分將額釋出，作戰區的編組仍是換湯不換藥，編成之日也就遙遙無期了。

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