二次世界大戰後，形成三個分裂國家，即東西德、南北韓、南北越。但是中華民國因內戰，在1949年形成統治中國部分領土的兩個政權，即中華民國政府（台灣），中華人民共和國政府（大陸），則屬分治而非分裂國家。

東德-德意志民主共和國及西德-德意志聯邦共和國，兩個國家的成立，是二戰盟國所做的決定，到1991年東、西德和平談判統一，也得到美、蘇兩個集團的支持。

南北韓即大韓民國與朝鮮民族主義人民共和國，也是二戰盟國所做的決定，雖經1951年至1953年韓戰，美、蘇、朝三國定停戰協議，以38度線為準，仍為兩國。

北越是指1945-1976年越南民主共和國，南越是指1946年至1954年北越與法國戰爭後，在越南南方成立的越南國及1955年成立的越南共和國。1976年南北越經過越戰，合併成為越南社會主義共和國。

1945年至1949年中華民國經過內戰，1949年中國共產黨在北京成立中華人民共和國，有效統治中國大陸。而原中華民國中央政府輾轉播遷台北，有效統治台、澎、金、馬、東沙島及太平島，成為海峽兩岸分治的局面。

南北越及南北韓的分裂是戰爭所造成的，北越戰勝南越而使越南統一。東西德經由分裂成兩國之後再統一，是經過和平談判的結果。

台灣與大陸的分治是中國的內戰所造成的，在台灣的中華民國從1949年後仍在聯合國擔任會員國及常任理事國，1972年以後改為中華人民共和國在聯合國擔任會員國及常任理事國。

中華人民共和國不在聯合國時，不能否認中華人民共和國不是一個國家，同樣中華民國離開聯合國後，也不能因此而否認中華民國是一個國家。主權、領土、人民是形成一個國家的必要條件，聯合國的代表權，不是一個國家成立的必要條件。

1945年中國內戰開始，一直到1991年，這段期間中華民國政府視大陸中國共產黨為叛亂團體。1991年5月1日中華民國廢止實施43年之久的「動員戡亂時期臨時條款」，正式將中華民國領土劃分為台、澎、金、馬的「自由地區」，及由中華人民共和國政府統治的「大陸地區」。在立法院通過《兩岸人民關係條例》，處理兩岸貿易、投資、文化、教育及人民來往所延伸的問題。

也可說1991年後中華民國憲法在法理上，中國大陸仍是其固有疆土的一部分，故雙方的主權是有重疊主張（OVERLAPING ClAIM）。而中華民國政府視中華人民共和國為政治實體，雙方在互不承認的情況下，1993年經海基會、海協會的「辜汪會談」達成四項協議。2009年至2016年馬英九總統執政時雙方先後達成23項協議，雙方的官員也用適當的名義赴對岸參訪。而中華民國領導人馬英九與中華人民共和國領導人習近平， 2015年在新加坡，雙方用台灣領導人與大陸領導人名義會晤。

從2008年至2016年，兩岸雙方在事實上，已不存在敵對的狀態。

2016年民進黨蔡英文執政，因不承認「九二共識」，推行「反中、抗中、去中」政策，兩岸關係才開始惡化。加上美國對中華人民共和國的政策，由接觸戰略改為遏制戰略。蔡英文政府又配合美國的政策，使兩岸關係雪上加霜。

中華民國政府目前所實施的是民主政治，政黨輪替將會是平常的事，但所不幸的是兩個主要的政黨對國家的認同，南轅北轍，才導致今日的狀況。

中國大陸對台灣的政策，雖然以和平統一為主，但不排除武力。對統一後的安排是由其單方宣佈的「一國兩制」，未經過雙方的協商，這是台灣大多數人民不贊同的原因。

兩岸如何融合是一個艱巨的工程，也要配合雙方內部及國際局勢的發展。

倘若兩岸均認同數千年中華文化的中國，從而取代大陸目前充滿爭議的「一個中國的原則」及「兩岸同屬一個中國」的政策。啓動兩岸融合，以此起步，雙方認同中國，方有可能排除巨大鴻溝和棘手的障礙。（作者為前中廣公司總經理）

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