國民黨中常會5月18日在只有極少數黨政高層知情的情況下，突襲式提名前行政院長張善政投入桃園市長選戰，讓這場原本就已經剪不斷理還亂的提名風波再生波瀾。

據報載，5月18日上午黨中央才告知兼任國民黨桃園市黨部主委的桃園市議長邱奕勝，下午將在中常會上提名張善政擔任國民桃園市長候選人，邱議長對於中央不尊重地方、不愛惜已表態參選同志一事，氣得人都已經到了中央黨部卻仍不願意進入中常會為提名案背書，甚至在當晚接連退出國民黨內多個群組表達無聲抗議。

表態參選的呂玉玲委員更高調回擊「沒有溝通！亂無章法！不能接受！」甚至表示「任何動作都不排除」，另一為擬參選人羅智強也在臉書表示「驚訝、錯愕、五味雜陳……人心肉做，我不想在此時故作雲淡風清」。另外兩位據傳也有意投入市長選戰的桃園市立委魯明哲和萬美玲在接受記者採訪時被告知黨中央即將提名張善政擔任市長候選人時也大感意外。

從第一時間各方反應和來自地方天怒人怨的滔天怨氣可以推知，黨中央未提前和地方做任何溝通或知會此事，從身兼黨部主委的地方頭人邱奕勝議長，到有意參選或承擔的四位潛在候選人事前都不知情。

朱立倫的黨中央在提名記者會上自豪的向桃園市民推薦張善政，但其完全忽略越是高舉「張善政是最優秀人選」的大旗，將使地方人士越是不滿，在黨中央的語境中對張善政的褒揚無異於對地方各潛在候選人的貶抑。

上演數個月險些魚死網破的「朱羅紀」雖在中常會提名張善政後暫時告終，但黨中央突襲提名張善政也讓這場鬧劇從「卡羅」演變成「卡地方」，這對團結都不一定能贏得選戰的國民黨而言絕對是一記重拳。民進黨已經接連在中二補選、四項公投和罷昶選舉中示範現代選戰必須是陸戰空戰分進合擊、缺一不可，但現在國民黨桃園市選戰暨卡了負責陸戰的地方勢力，又卡了空軍總司令羅智強，這場選戰後勢堪慮。

一如國民黨前立委顏寬恆所說「朱立倫作為黨主席，絕對是用最糟的方式打出滿手的好牌。每張都是王牌的大老二，團結一致明明可以打出鐵支一舉取勝，卻活生生玩成了吹牛。分開出的結果，就連梅花三的對子都無法取勝」。

羅智強為化解黨中央對他參選桃園市長的疑慮，以徒步方式走過桃園1000公里土地，甚至開始有議員願意與他同行，在5月19日《TVBS》所做民調顯示羅智強以23.3%領先黨內同志，也在所有對比式民調中遠超民進黨對手。

但出於不明的原因，朱立倫的黨中央從數個月前就不斷公開卡羅，甚至傳出要魚死網破的激烈言論，這個不明的原因甚至不是為了鋪成張善政出場，否則黨中央就不會以「地方議員認為羅智強很弱」或「羅智強民調很低」等張善政現階段也完全無法做到的條件卡羅，唯一的可能就是黨中央決策系統一團混亂或是黨政高層出於私利想公報私仇，否則當初任何對羅智強的批評都已經成為張善政難以迴避的斲傷。

國民黨提名張善政的過程粗暴，沒有公開討論也沒有民調，顯然只憑黨主席一己之力便做成決定，即便不論黨內民主等基本概念，若只問誰將承擔政治責任也將落入難以釐清的五里霧之中。

政治責任與政治紅利如一線之隔，朱立倫主席這幾日不斷公開表示他將「扛起所有責難」，但一如台北市議員游淑慧所言「你怎麼扛？你怎麼承擔？」，從去年公投失利，到補選及罷免吃下敗仗，每一次朱主席都說他將扛起一切責任，但現實的問題是你真的扛得住嗎？

台灣民意基金會在5月24日公布了最新政黨認同民調，結果顯示民進黨支持率25.6%、民眾黨支持率17.1%、國民黨支持率僅14.1%，已經連續三個月落後民眾黨，成為第三大黨儼然成為事實。在這種態勢之下，朱主席已經沒有審慎樂觀的本錢，反應如履薄冰、審慎悲觀，若年底縣市長選戰因黨中央不斷出包的提名策略遭民進黨攻城掠地，國民黨衰敗弱化為第三大黨在未來可能不只是出現在民調當中，而是全面反映到2022議員席次和2024總統及立委選戰的選戰結果上。

切記，百年大黨也可以有末日主席，民主制度可以淘汰任何不斷出包或不重視民主原則的政黨，我想樹倒猢猻散的責任絕非朱主席一人說扛就能扛的。

（作者為國民黨青年黨員、碩士生）

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