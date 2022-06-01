又一名優秀的年輕空軍飛官不幸罹難，優秀的新店子弟空軍飛官徐大鈞少尉駕駛AT3教練機在執行訓練時發生事故，最終殉職。向徐大鈞少尉致敬，感謝他用生命捍衛了中華民國的領空，也保衛了台灣的民主自由。

這個意外發生後，蔡英文又出來表達震驚、遺憾、難過，但對於要如何避免類似事件再發生，卻又絕口不提，這又暴露出蔡英文只會講幹話。

畢竟空軍的飛安意外是可以避免的，眾所皆知不管是AT3教練機或F-5E戰機已在台服役超過40年之久，發生了多起飛行事故，更造成了許多位優秀的飛官殉職，但政府就是在讓空軍飛官在賭命，每次的飛航訓練都如同讓空軍弟兄們走一趟鬼門關，這就是標準的官僚殺人。

猶記得二戰期間傘兵的死亡機率最高，最大問題就是跳傘時傘包打不開，巴頓將軍就到工廠去要求廠商，降落傘必須能100%都打開，但工廠老闆回嗆，整體合格率已達99.9%，就是最高極限，巴頓將軍就說從今天開始，每次驗收就會從降落傘中抽出一件，讓老闆你背著它從飛機上跳下去，從那刻起就沒再發生過降落傘沒打開過的狀況了。

今日飛機妥善率不高還硬飛，就是政府高官們的賭徒性格在作怪，下次訓練前飛機就請這些長官們先試飛，看看他們到底還敢不敢飛！

每年美國都會對台軍售，光2020年美國就賣給台灣魚雷、愛國者三型飛彈零組件、多管火箭系統、魚叉海岸防禦系統，政府共計花了49.8億美元(約新台幣1494億)，台灣的軍備看似精壯，但沒想到卻是紙老虎!

我們的優秀空軍飛行員居然還在飛AT3教練機或F-5E戰機這種老古董的戰機，敵軍還沒來，我們就因老舊的設備自己害死自己，戰士應該戰死在沙場，而非含恨死在自家武器上！

但蔡政府就是今日公祭，明日忘記的顢頇政府，怨蒼天為何如此不公，更怨無良政府顢頇殺人，這起失事不是意外，而是政府官僚殺人。

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