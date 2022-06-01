無黨籍立委高金素梅日前收到一個來自高雄的包裹，裡面附了一張紙條，上面寫著：「高委員，我用健保卡去排隊，買到這一盒快篩試劑，雖然我一個人的力量很小，但我要捐給你的族人。」

看完後高金素梅哭了，其實很多人也想哭，目前在快篩劑還不是很普遍的狀態下，還有人願意把好不容易到手的快篩劑捐出來。這不是大公司、大企業、或什麼基金會、慈善機構捐贈的喔，而僅僅是一個不知姓名的小人物捐出來的。

高金說，自從她在臉書發出「緊急號令」，呼籲原鄉缺乏醫療物資，結果不到5天，就收到來自社會各界捐贈的快篩試劑、N95口罩，而且很多都是無具名，放在立院辦公室一角人就走了。

面對疫情擴大，政府官員一籌莫展，口罩、疫苗、快篩劑、醫療物資全靠外力支援，｢防疫天使｣賈永婕也是有求必應，要救命神器有救命神器、要嬰兒影像插管器馬上到貨，為什麼藝人和民代做得到而政府做不到，而且她們都是女性。

做和不做的區別就在這，疫情或許嚴重、醫療資源或許缺乏，但如果有心去爭取、想辦法，沒有克服不了的事，賈永婕、高金素梅做了最好的說明。

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