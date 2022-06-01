藝人郭彥均因爲在臉書貼文說因疫情嚴峻，醫療資源緊繃，「很多孩子都走了」，而引來綠營網軍的集體出征。蘇貞昌院長跟陳時中部長甚至親上火線，公開斥責，並以散布假消息為由，威脅要查辦提告。

筆者之前也因為批評時政，在臉書寫了「台灣人對於世界的無知近乎無限大，對於本身的自信也同樣無限大。這種情況表現在社會每個階層角落，像極了1.5個博士學位」，最後整個臉書被消失不見。

如果一個統治者必須藉著台灣臉書這類的言論審查，或者動輒以國家機器威脅提告人民，來消除一切反對的聲音，然候再不斷高喊「民主自由」，那真的比北韓的金正恩還要來得沒有出息，令人噁心。因為真正的言論自由是「我不同意你的意見，但我會以死捍衛你說話的權利。」

其實臉書要限我流量，砍我讚數，禁我分享，或把我的貼文置底再三不五時警告恐嚇我一下，我都不是很在意，因為我從來沒有付臉書一毛錢去打廣告，也不會花錢去買流量。既然是免費在使用。而且平台是人家的，所以自己充其量只是個過客，寫的東西別人看不到，也不是世界末日，反正我只是覺得我應該為這個時代發聲，至於能不能說服別人或者對別人有啟發，那都不是我的原意。

但是我最不能接受的就是「偽高尚」跟「莫須有」。前者你就不要說你的價值是捍衛言論自由，後者你就不要用一些故意栽贓的理由來封鎖禁文。臉書和蔡文英政府這種「賣春還要立貞坊」的虛偽與厚顏，讓我打從心裡看不起。

台灣現在的主流是「台派至上，無恥為大。」只要是標榜「愛台」，所有的低等下作，所有的骯髒卑劣都可以堂而皇之地搬上枱面。

年輕的世代像一群失瘋的奴蛆與呆蛙，下流愚蠢，弱智兇殘，沒有人性。可惡的政棍們正努力在掏空台灣， 可是媒體集體噤聲，知識分子集體沉默。

我該如何形容今日的台灣呢？墮落的政黨，鬼混的政客，賣身的媒體，哈腰的學者，弱智的酸民！

一個正常人不應該因為愛台灣，就讓自己變成一個智障。如果現在所謂的愛台灣，是要跪美舔日，吃萊豬，進核食，吸煤氣，那不叫愛，那叫自我作賤！

什麼是懦弱？懦弱是當我們看到不公不義時，卻選擇閉口不言，視而無見。如果有一天，當我們都對邪惡無感，我們可能已不知不覺成為邪惡本身了。

所以對抗邪惡，你只能比它更強大。因為邪惡只能被消滅，不能被感化。蔡英文政府堵得了一個郭彥均的口，但還有千千萬萬個郭彥均！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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