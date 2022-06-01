經過4年的折騰，正面成就不彰，負面衝擊重大，促進轉型正義委員會終於壽終正寢，於5月30日解編。這個動機不正當、運作不合憲、功能不正當的組織，卻還陰魂不散，將由內政部等6個主責部會及人權處延續工作。

失敗原因在於動機不良

行政院長蘇貞昌宣稱，促轉會成立的宗旨，是為了落實轉型正義，面對問題反省過去，要讓台灣在民主的道路上更向前邁進，也要讓整個社會更和諧團結。4年來，我們固然看到一些政治檔案開放了，一些司法判決撤銷了，一些受難者家庭的創傷平復了。然而，其所達成的績效屈指可數，所造成的傷害卻罄竹難書，根本原因在於促轉會的成立動機不良，缺乏光明遠大的意旨，目的是遂行一黨之私，用以清算過去的所謂威權統治者，繼續用力擰乾毛巾中僅存的一點水分，涓滴供民進黨用，藉以謀取更多的政治利益。

促轉會4年來在「東廠」的心機與陰影下運作，其功過正如東華大學民族系教授施正鋒所說，由於民進黨政府轉型正義搞錯方向，造成朝野、省籍與族群對立。另一位當年備受威權統治折磨的民進黨前主席施明德則抨擊，動機不正、人選不對是促轉失敗的主因。這些公允之論道出促轉會失敗的根本原因就在動機不良，不像德國與南非類似機構目標光明宏偉，旨在將歷史的錯誤當作共業，深刻反省，釐清真相，共策未來。

由於促轉會全然是為一黨之私而設，政治鬥爭的目標深入其骨髓，所以連被促轉會「平反」的施明德都忍不住要批評，促轉會不盡釐清歷史真相的本分，反利用假的「平反」，以官僚主義的嘴臉做業績了事，形同再次羞辱反抗者是罪犯。基於促轉的目的在於「挖掘真相，撫慰傷痕，促進和解」，因此其主事者應是被社會敬重的人士，例如南非真相和解委員會是由屠圖大主教主持，而且必須廣泛納入社會賢達以及超黨派學者專家共行大義。反觀台灣促轉會成立以來，只有第一任主委黃煌雄尚有清譽，但他權力被架空，盡由「東廠」型的人物把持，後繼者更是政黨中人，無一稍有清議人士。

轉型正義的終極目標是為了和解與昇華，民進黨卻將其塑造成朝野、省籍與族群之間的對立，因而有違成立初衷，結果是應該成就的積極目標一片空白，所造成的不良後果卻吞噬成立主旨，最終不但對民主的良性發展沒有產生引導效益，對受害人也未有真正的安慰效果。

偏頗史觀需再轉型正義

何以如此走鐘？這不能不歸咎於促轉會有太多的一黨權謀，把鬥爭他黨的手段當成機構追求的目的，因此掉入權力謀私的陷阱中。雖然自己曾是體制下的受害者，但基於利己主義或政治算計，而硬將民主體制的競爭者扣上黨國體制同路人的標籤，而且配合黨產委員會，極盡歷史性追殺之能事，以至於公信力與積極性蕩然無存。

民進黨主導的促轉會表面上是以清理威權為目的，實際上卻是對國民黨過去在台灣統治的歷史進行清算，意在將國民黨在台灣的統治進行歷史總結，並以缺席審判的方式，對蔣中正及蔣經國扣上罪人的大帽子，而對於當時的時空背景棄而不論，而且只責其過而不計其功。這樣的促轉會如何能讓公義與正義彰顯於世？

民進黨政府透過促轉會想要達成的一個目的，無非是想重建新的歷史論述，從而為台灣的獨立建國提供歷史溯源的合法性基礎。然而，這與促進社會和解的目標背道而馳，讓社會無法往前邁進。事實上，蔣經國晚期的國民黨早就因應世界潮流，從威權體制逐漸民主化，否則台灣如何能順利民主轉型？如何能創造經濟奇蹟？這正是論述台灣歷史不可忽略的面向，但促轉會正是在這樣偏頗的史觀主宰下界定正義的意涵。這樣的史觀只會造成以今非古的遺憾，如何能釐清真相並促進和諧？促轉會如今作古了，相信將來有一天也會被新的轉型正義史觀徹底否定。