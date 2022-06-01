被台北市長柯文哲重批「白痴命令」的大型兒童疫苗接種站1日上路，自由廣場接種站一早記者比打疫苗幼童還多，網友戲稱「有中央，會作秀」，印證被罵白痴命令不是沒有道理。其實問題不在白痴，而是民進黨的執政傲慢，六都廣設大型兒童疫苗接種站成了吹捧疫情指揮官陳時中的政績。

陳時中直接宣布在六都設立兒童疫苗大型接種站，疫情最嚴重的雙北市設在板橋車站與自由廣場，兩首長侯友宜與柯文哲事前完全不知情。侯友宜慣例面面俱到的回應「不了解實際狀況」，柯文哲不假辭色開嗆白痴。

柯文哲高分貝的理由是，北市各校3日就能完成接種，突然在已設有車來速採檢確診給藥站的自由廣場設接種站，就是好大喜功累死醫護人員；醫療應變組副組長王必勝立即回批「熟悉台北市的人都知道，自由廣場好大」。王必勝的反擊充分顯示蔡政府就是把防疫當作累積選舉資本。

柯文哲視察自由廣場接種情形，現場果然冷冷清清，這又戳到陳時中痛點。例行記者會陳時中侃侃而談，「去打的人就覺得有必要，不然不會去打。」陳時中的傲慢回應充滿政治話術，完全無視已緊繃醫護人力的浪費，只為成就其防疫成果。

陳時中在台北市屢屢祭出超乎常情的防疫措施，包括先前同樣沒有溝通與協調，在松山機場開設結合領藥功能的大型車來速篩檢站，當時就被柯文哲批評是「瞎指揮」。不論「瞎指揮」或是「累死三軍的白痴命令」，陳時中傲慢不改其志，顯而易見都在為北市百里侯之戰鋪路，這種政治防疫成績，人民會買單嗎？