俄烏戰爭引起台灣朝野的高度關注，投射的是對未來台海局勢的想像，在此，民進黨完全接受西方的視角，想像未來的衝突中，台灣可以如烏克蘭般有源源不絕的國際援助，最終大陸也必被拖垮；國民黨則憂心忡忡，認為台灣不能打代理人戰爭，畢竟台灣地小，戰事發生在島上，必成焦土。然而相較前者的昂揚自嗨，國民黨的聲音可謂微乎其微。

微乎其微，跟國民黨的處境有關，這些年，國民黨已變成一個負面名詞，幾乎喪失了存在的正當性，自然沒人重視它的話語。

喪失話語權使國民黨做什麼就被罵什麼，不改變這種「國民黨怎麼做都錯，民進黨怎麼做都對」的態勢，就算選舉偶有成功，也只能是個人的成功，換句話說，只有戰術的考量，缺乏「話語權」的戰略翻轉，並無法真正改變大局。

而國民黨喪失話語權固有外在的種種原因，關鍵更在自己，君不見這些年它已成為一個拿香跟拜的政黨，早就喪失了自己的立足點。這喪失，關鍵的，就在否定並切割自己過往的歷史。原來，政黨的價值何止在理念的提倡，更在歷史的作為。但國民黨談自己的過去，似乎就只剩一頁要對台灣人民贖罪的歷史，而一再道歉的結果，卻只是加深了人家視你為歷史罪人的定見，最終，也只能成為台灣社會面臨挫敗時的出氣筒。

然而，國民黨的歷史真僅如此嗎？我們只要用一個常識性的邏輯就可以知道事情絕不可能是這樣的：眾所周知，台灣許多文化的成就乃至四小龍的經濟奇蹟都在國民黨執政時確立，而能如此，顯然不能就用「因為台灣人民太優秀，所以在高壓統治下依然發揮了偉大的人民力量來創造奇蹟」這種簡單而主觀的定見來說明，相反的，國民黨在這裡必然扮演了一定角色。

就拿兩件事情來說吧！國府來台的1950年義務教育的就學率是79.98%，當時風雨飄搖、朝不保夕，1956年卻就拉高到了93.82%，正是有這樣厚實的教育基礎才能有後來的社會改變。當然，許多人會說，辦義務教育是政府的責任，可當時局勢嚴峻，還能如此迅速地辦起教育，相對於被獨派歌頌的日據時期，1943年台灣人民「實際」的就學率還不到5成，要說這不是一項可貴的成績也難。

而檢討在大陸的失敗，除了教育外，更直接的是土地改革的未能落實，正如此，50年代陸續推行了「三七五減租、公地放領、耕者有其田」的政策，來縮短階級間的差異，不僅受益者眾 ，且成為台灣經濟奇蹟的先驅影響。在此，儘管有人從財產權的法理角度作翻案文章，但這是去歷史脈絡的說法。沒這改革，如作家楊渡這般的佃農孩子，人生也必是另個樣子。

僅就上述兩點，就可能改變民眾對國民黨的既定印象，而這歷史，國民黨要自己努力去讓人了解，如果自己都遺忘、切割、否定，又如何怪得了別人？

歷史是一種認同，所謂「欲亡其國，先亡其史」，現在的歷史課綱就發揮了這種效應，民進黨的成功一定程度就在於它對台灣歷史的主體重寫，國民黨不能正視於此，還拿香跟拜地自我否定，當然就讓自己淪為一種荒謬的存在。

總之，要改變國民黨的處境，根本的，就在讓歷史成為國民黨的資產，而非負債。這樣的資產，遠的可以是中華民國的建立，畢竟，多數台灣人仍接受這個國號；中的，是抗戰的領導，有這，也才有與大陸真正「度盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」的基點；近的，則對70年來的台灣，更要有自己的歷史論述。

有這遠中近，國民黨就是個不可被取代的政黨，有這遠中近，談事論人也才不致短視近利，台灣其他政黨又如何能比，捨此而不為，就想靠選舉翻轉局面，是只見枝葉，未見根系，那又如何能期待有河清之日呢！

（作者為文化學者）