烏克蘭戰爭解構了國際舊秩序，迎面而來的是衝突與對立加劇，而合作與融合弱化的新時代。普丁犯下戰爭罪行，為西方國家結盟創造更有利條件，俄烏戰爭絕不只是一場地緣政治衝突，更是世界邁向兩極對立衝突的起始，即使兩造停火、簽訂協議，其所帶來的衝擊效應還仍將不斷擴散，而且層面很廣，從地緣政治、軍事競爭到貿易、金融與科技無一倖免。美中戰略競爭原已持續開展，如今美國猛在添柴，希望把火燒得更旺，在西方與俄國爆發尖銳衝突後，兩條戰線加在一起，未來世界的衝突勢必益發既深且廣。

美中衝突激起太平洋洶湧波濤，俄烏戰爭撕裂歐洲大地，後冷戰時代自此翻開新的一頁。西方與俄羅斯這回樑子結得深了，衝突注定不會歇止，30餘年北約步步東擴進逼，俄羅斯備感威脅，如今反戈一擊，以軍事入侵方式企圖摧毀烏克蘭的主權地位與軍事能力，從根本上阻斷其加入北約或歐盟大家庭的機緣，在烏東建立俄羅斯與西方世界之間的「緩衝區」。

美國原已按照自己的意志主導後冷戰國際秩序，將單邊主義發揮到極致。然而，俄羅斯軍事威權重新抬頭，在克里米亞、敘利亞展現威力，中國則綜合實力大躍進，西方世界相形之下日走下坡，而且多數國家內憂外患頻仍，一方面內部分歧擴大，一方面美國霸權趨於式微。俄羅斯膽敢入侵烏克蘭，就是看準西方江河日下，全球秩序到了重構階段，經此驚天一擊之後，局勢將經過動盪後進入新格局。

俄羅斯現在已成天涯淪落人，遭受國際政治、經濟與金融體系、文化、科技多方面之後，只能面向東方強化與中國的結盟關係，逐漸發展成戰略夥伴關係。在美國促進集團化對抗的情勢下，抱團對抗已屬必然，由此而加深兩國陣營的分化。對中國而言，俄羅斯畢竟是軍事強國，與其結盟可添增實力，也可在天然氣等物質供應上帶來便利，雖然引起歐洲國家不滿，但總帳還是有盈餘的。

美國從俄烏戰爭中獲益良多，歐洲則受傷頗重，而且今後好一段時期不僅安全受威脅，經濟也將持續受害。美國雖調度外部資源來因應歐洲變局，但對歐洲反俄國家的彌補是有限的，而且彼此之間利益考量不同，能不能長期並肩作戰難以樂觀。

美國承受的的戰略干擾也不小，一方面要遏阻一個軍事強權俄羅斯，一方面又必須對抗中國強權的挑戰。威權政體與民主政體兩大陣營原先只是一個雛型，經過烏克蘭戰爭之後變得更加深化，已經快速具象化，單極體系走過分水嶺，進入兩極集體性對抗新時代。美國無法讓世界常保和平，俄羅斯又暴衝破壞世界安寧秩序，各大強國無不利用這個重新洗牌的機會拳打腳踢，世界焉能維繫和平秩序？

美國抓住俄烏戰爭的新契機，積極重塑國際秩序，主要目的是希望形成一個亞洲版的北約來壓制中國，以民主與獨裁的意識形態畫分敵友，正在繪製兩極化的世界新版圖，其意圖是建立一個以美國為中心的一極，對抗一個以中國為中心的另一極，俄羅斯現在被跟中國綁架在一起，更是將兩極化向前推進了一步。在畫界之後，進一步就是對內整合、對外脫鉤，在合縱連橫中把世界帶入新的戰國時代。