客觀來說，站在台灣整體的利益著想，國民黨主席朱立倫此次訪美之行應該很重要。在美國藉著俄烏戰爭強化美國的印太安全、經濟、供應鏈戰略，以全面圍堵對抗北京時；在執政的民進黨政府已經完全倒向美國一邊時，作為在野的中國國民黨應告訴美國，國民黨的角色、功能、責任、使命是什麼？

如果朱主席希望告訴美國，他帶領的國民黨比民進黨更可以為美國的印太戰略效力，國民黨未來如果執政也會比民進黨更忠誠地落實美國的印太戰略，並全盤落實美國對台灣的角色功能設定，相信雙方一定會賓主甚歡，彼此留下好印象。

在去年黨主席選舉前後，朱立倫已大致清晰地表達了傾向於「更向美國選邊站」的策略，開始不斷強調「親美」的重要性。因此，此次的訪美，也就成為朱主席任內最重要的行程。台灣的媒體已用「親美反共」做為朱主席立場的定性，來區別民進黨的「親美抗中」的形異質同。現在的問題是，在民進黨已經向美國一面倒的狀況下，國民黨還能如何向美國表態，才能得到美國的多一分關愛與信任？

目前國民黨中央在思考兩岸關係時有兩個盲點。第一個盲點是「中共非中國」。從歷史、文化方面來看，中共當然不等於中國，但由於中共目前是唯一執政黨，整個國家也是以共產黨主導的體制在運作，因此從政治、國際法、國際關係上來說，中共與中國無法完全切割。所謂「中共非中國」只是為鬥爭中國大陸找到一個說辭而已。

第二個盲點是「國民黨有能力維持兩岸和平」。從1949年迄今，兩岸的政治敵對從來沒有解決。1992年的「九二共識」只給兩岸帶來事務性的交流，對於北京而言，中國的內戰仍未解決，兩岸也從來沒有過和平。馬英九執政8年期間，兩岸間只是外交休兵與軍事自制，也不表示和平已到來。蔡英文執政以後，兩岸敵對關係持續升高，但是國民黨卻不去思索如何提出解決兩岸政治難題、化解兩岸政治敵對、讓兩岸走向和平的方案，而只是在要否放棄或修改九二共識上打轉，這也使得國民黨一直繞不出民進黨所設下的「抗中保台」大論述。

俄烏戰爭中烏克蘭的悲慘處境相信眾人已有感受，烏克蘭只不過是美國遏制俄羅斯所用的棋子與耗材。對美國而言，真正對手是中國大陸，在目前印太圍堵中國的戰略布局中，台灣也只會是美國的棋子與耗材。

朱立倫出發前，相關人員在接受訪問時匿名表示，「朱立倫指出，美國國務卿布林肯所說的話就是國民黨的路線」。請了解，布林肯的路線一定是以美國利益為首，而非以台灣、更非以國民黨利益為考量的路線。為了中國國民黨的黨格，為了台灣的生命安全與中華民國的未來，請朱立倫訪美言行要三思再三思，慎言再慎言。

（作者為孫文學校總校長）