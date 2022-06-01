美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）率團5月30日訪問我國，拜會蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人，還透過美國在台協會安排達克沃絲家鄉的伊利諾州農產品公司與我國廠商會面，行程滿檔，熱鬧非凡。達克沃絲此行是她印太行程中的一環，值得深究的是，什麼才是她此行最重要的任務？

達克沃絲是民主黨籍聯邦參議院軍事委員會委員，多次提出友台法案，包括2021年提出的「台灣保證法」，後來融入已於去年通過的《2022年國防授權法》。今年5月27日她又提出「2022年強化台灣安全法案」，獲得兩黨參議員的大力支持，可望在聯邦國會通過，並由拜登總統簽署成為法案。

在訪台期間，達克沃絲說了不少讓民進黨政府高層聽了很高興的話。她說，美國與台灣不是「老大哥與小弟的關係，而是對等的朋友關係」。此外，她並指出，美台軍事合作至關重要，美國不會讓台灣孤軍奮戰。這當然讓民進黨高層笑得合不攏嘴。果真如此，外交部長吳釗燮為何於今年5月接受美國公共廣播電台訪問時說「不尋求正式的獨立」？2021年9月22日，吳釗燮也表示「目前不尋求與美國建立全面外交關係」，並說「一旦台海兩岸發生軍事衝突，美國不會派兵馳援。」台灣對美國唯命是從，甚至甘為美國馬前卒，不是小弟與老大哥的關係 ，又是什麼關係？

至於達克沃絲所說「美國不會讓台灣孤軍奮戰」，也只是安慰台灣的成分居多。拜登總統說了4次要履行對台安全承諾，甚至說要出兵保台，但又自己澄清美國對台灣的「戰略模糊」政策未變，可說捉摸不定。何況，是否出兵保台是總統說了算。嚴格說來，達克沃絲所言已逾越聯邦參議員的職權，聽聽就好。

真正值得重視的是，達克沃絲這次訪台主要是與國防部長邱國正與相關官員洽談如何有效強化我國後備軍人的戰力。達克沃絲在參院提出的「2022年強化台灣安全法案」，該法案的主要目標就是要加強美台協調因應台灣日益嚴峻的安全情境，並提出強化台灣不對稱戰力的具體做法。達克沃絲此行成員還包括美國國民兵「州合作夥伴計畫」主任。該計畫將與台灣合作，透過美國的協助強化台灣後備軍人的動員與戰力，進一步完善台灣的防衛。

達克沃絲一行與邱國正及全動署等相關機構官員舉行會談，並敦促台灣盡快建立一個具有不對稱戰力的後備軍人制度，以讓台灣的防衛更為周全。繼4月初由美國聯參會前主席穆倫上將率領的跨黨派訪問團要求台灣盡快恢復徵兵制之後，這次達克沃絲率領的訪問團又敦促我國強化後備動員與戰力，美方的聲聲催顯示，拜登政府對我國不對稱戰力的不足比蔡政府還要著急緊張，可說是一大警訊。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）