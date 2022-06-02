馬歇爾和司徒雷登調停其間，八上廬山，兩方奔走。八次登廬的時日及其活動如下：

第四次：1946年8月15日，馬四度來廬，行前馬曾與周恩來談話，周說：蔣的5個條件是內戰的路線，要停戰現在就停，否則必定大打。馬對蔣介石說：周意仍須全面停戰，改組政府；政府改組後，方得召開國大。共軍絕不撤出蘇北。地方行政問題，重新選舉，須先商談選舉法。

蔣以中共一意曲從美國，無解決問題之意向。馬以為對共採取軍事行動，必將引起內戰，使國家陷於崩潰；如用政治商談，以求妥協，雖不能保證共黨不再叛亂，但較有和平之希望。並認為聯合政府如無中共參加，反促共黨擴大叛亂之決心。蔣問馬：政府如無中共參加，即不成民主政府乎？中共能否放棄武力奪取政權？能否不受俄國指揮？馬對蔣之所問則不重視，而一意要求立即停戰。蔣自記曰：「從未見有如此頑固者，可痛。」

據馬歇爾自述：

8月19日，余與委員長又在牯嶺相會。在此會中，他對於時局重申前意。……他非待國府委員會案，得到雙方同意，不肯頒發停戰命令。他說此是政府最大之讓步，亦是冒險的一種舉動。我回答說，我不明白同意停戰，對政府有何增加之冒險；我的意見，適得其反。

蔣之堅持，似即受到美國之懲罰，18日，杜魯門總統以行政命令，制止中國購買美國剩餘軍火。在此之前，馬已電請其政府，自7月份起，斷絕一切對華援助。

而據周恩來之透露，由於美國「反動派主張公開援蔣內戰，中間派則主張不撤兵，馬不回（美國），繼續調解停戰、援蔣。美政府聲明不援助軍火，等於說仍援助物資。因此，馬、司（徒）乃於馬四上廬山時，重提從政治上談改組政府事。」

是以蔣允先談改組政府，然後停戰。但周又認為是蔣欲取得更多支援，故告訴馬及司徒說：欲談組府，必須蔣承認談後停戰，放棄五項要求及按政協組府。目的是揭穿蔣之「欺騙」，反對美之援蔣。

蔣認為美之施壓，使共方態度更為強硬。日記所感曰：「共匪猖狂異（益）甚，美國壓力續增，艱難可云極矣！」

馬氏以為：「委員長此際認為『只有武力是一解決辦法』之意見，則仍似乎甚為明顯。」

第五次：8月24日，馬由京來廬。這是出於周的設計，周為拉攏司徒及其隨員傅涇波，證明拖、打責任，均在蔣方，故讓馬再上一次廬山，以揭穿蔣絕不會放棄五項要求與立即停戰。如蔣再提要求，不作肯定答覆。即得民盟擁護而談判，由聲明非立即無條件停戰與照政協辦事，或重開政協談判，解決停戰、組府、自由、憲草、國大等問題。迨美國如再一面商談，一面援蔣，則更可暴露美之陰謀。再加以大力宣傳，造成輿論，逼美表態。

這是周氏為宣傳而談判，以談判而宣傳也。

在周之設計下，馬向蔣提議組織五人小組，談政府改組問題，蔣原不贊成，經馬之力爭，始勉強同意。小組的人選是吳鐵城、張厲生（政府代表）、周恩來、董必武（中共代表）及司徒雷登（美方代表）。周乃以談好後，應立即停戰與放棄五條件難之，並公開發表談話以宣傳之。

國民黨中宣部長彭學沛及吳鼎昌、吳鐵城等連續聲明，絕不能接受中共所提兩點，周乃告司徒，說小組尚未會談，即告失敗，因國方毫無意於停戰，且仍欲以武力實現五條，一經會談，便可證明。到時我們（周）將聲明馬、司徒調解完全失敗，只有使執行部及其小組宣告解散。司徒聞言乃紅了臉，說果如是，我一定要以國家力量勸蔣。周認為：「只要馬、司不論在軍事上、政治上，都已無話可說，則一切責任自明，美國騙局再也繼續不了。」

蔣記曰：「共黨叛亂，與反美行動，已如此猖獗，而馬歇爾氏猶不悟至此，不勝慨嘆！但我為表示對和平誠意起見，當仍勉允一試。」

周之詭計多端，實玩馬、司徒於股掌之上。尤其是司徒，周認為他是「老實無用，說到無理時，就臉紅無話說。」故易玩弄之。

第六次：8月31日，馬來廬，與蔣商談改組國民政府問題。蔣表示改組國府，召開國大及重行頒發停戰令三事，應同時解決。而停戰令乃為政府之最後一著，不能隨意使用。馬仍急於要求停戰。惟據司徒隨員傅涇波見告：共方仍堅持立即全面停戰與撤回五項要求，為先決條件，不可待政府改組成立時停戰。

馬回南京後，偕同司徒於9月4日至6日3天，與周恩來連日商談，馬說：五人小組限於討論國府委員問題。周表示：如不停戰，中共就不能提出國府委員成員名單。周說：再讓步一次，同意五人小組會談改組國府委員會辦法，商定辦法後，政府是否下令停戰及放棄五項要求，馬及司徒表示無法保證。周最後表示：不能再無限地忍耐，要求美、蔣明白表示態度。會後，馬七度飛廬。

第七次：9月9日，馬到廬，為求獲得共方之妥協，主張五人小組及軍事三人小組同時進行。蔣曰：軍事三人小組如商停戰問題，則必須將6月30日以前所商定之恢復交通與整軍方案，同時解決；且在下令停戰前，共黨須將其參加國府委員及國大代表名單，同時提出；否則不能下令停戰。

據馬歇爾記述：「9月10日，余（馬）與委員長牯嶺會商後，返回南京。委員長於會談中，曾作一重要之讓步。渠謂國府委員會組成後，地方政權問題，可移送討論。」這是中共的地方政權問題，可按政協決議解決。

馬回南京後，告知周恩來說：「地方政權之整個問題，可由國府委員會解決，至少蘇北地區，一定可以如此。」即是說，蔣所堅持收回的蘇北地區，也不要了。

以後數日，周和馬及司徒會談，周建議召開三人小組會議，商討停戰問題。又要國民黨保證，中共和民盟之國府委員須14席。早日發布停戰令，否則就沒有召開五人小組會議之必要。

這時，周的態度強硬起來了。致馬一份備忘錄，除歷述國民黨「違約背信」外，提出「最後通牒」式的警告：

我（周）現以中國共產黨全權代表之地位，特向閣下、三人會議主席馬歇爾將軍提出直截（接）了當開門見山之辦法，請閣下立即召開三人會議，商討停戰問題。

第八次：9月15日，馬最後一次來廬，向蔣詳述與周恩來商談之經過，謂對共黨所提要求政府保證停戰，始終未允。蔣氏認為馬氏此一態度，尚屬難得。惟周仍堅持須先談軍事，重開三人小組會議，討論停戰問題，國府委員名額，共與民盟必須占有14席。蔣允13席。

馬於17日回京時，周則先一日去滬，以示拒絕參加政治五人小組會議（談政治）。要求迅即召開軍事三人小組會議（談軍事）。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】